Así queda el uso de mascarillas en interiores para Semana Santa

Países del entorno como Francia u Holanda eliminaron en las últimas semanas la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios interiores, una medida que el ejecutivo español por el momento no contempla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado caer en varias ocasiones que el fin de las mascarillas en espacios cerrados, como la oficina o los supermercados, está cerca, pero se resiste a poner una fecha. "Queda un día menos para que esa obligación se levante", se limitó a decir este miércoles en el Congreso.

La incidencia del covid-19 se sitúa en España en 466 casos por cada 100.000 habitantes, todavía zona de riesgo extremo por contagio, si bien los contagios masivos de las Navidades aceleraron la inmunización de la población, lo que ha provocado que numerosos expertos pidan desde hace semanas el fin del uso de las mascarillas en interiores. En la práctica, en restaurantes, cines y grandes reuniones ya es habitual cruzarse a gente sin ellas.

Este es el argumento que llevó a Ciudadanos a plantear este martes en el Congreso su abolición en espacios cerrados, una propuesta que fue rechazada por todos los partidos, bajo el argumento de este movimiento debe ser propuesto por las autoridades sanitarias, reunidas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), no los partidos políticos.

Durante el debate, el defensor de la moción, el diputado de la formación naranja Guillermo Díaz, acusó al Gobierno de estar utilizando la retirada de la mascarilla en interiores de manera política.

"Sigue siendo obligatoria porque está esperando un momento político idóneo, no un momento científico ni sanitario. No están esperando cambio alguno en los indicadores de la evolución de la pandemia, porque ese cambio ya no se va a producir, va a ser muy paulatino", dijo.

En este contexto, el diputado de Ciudadanos aseguró que "es el momento en el que se puede hacer", teniendo en cuenta que desde la Atención Primaria ya se trata el covid-19 como una "enfermedad leve".

Carolina Darias, ministra de Sanidad por el PSOE, contestó ante el hemiciclo que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en España si los responsables sanitarios así lo piden. "Será cuando las personas expertas que nos asesoran así lo propongan. Vamos a ir paso a paso, tomando medidas desde la prudencia".

Madrid pide abordar el tema

Fuera del Congreso también se han sucedido estos días posicionamientos a favor y en contra de acelerar esta medida desde las Comunidades Autónomas, que se reúnen el próximo miércoles en un Consejo Interterritorial de Sanidad para discutir las medidas para hacer frente a la pandemia.

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, pidió este martes discutir su abolición. "Queremos que se abra el debate como lo están haciendo otros países", dijo, aunque reconoció que no en todos los espacios. Sin concretar cuándo sí podrían eliminarse, dijo que en el transporte público siguen siendo recomendables.

Desde el Gobierno de Andalucía han pedido esta semana responsabilidad a los ciudadanos y su consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, del PP, reconoció el miércoles que "no toca todavía" abordar el fin de las mascarillas en interiores, según dijo en una entrevista en Canal Sur Radio. De cara a la Semana Santa, la Junta ha pedido el uso de la mascarilla incluso en exteriores en caso de aglomeraciones.