Así son los drones ucranianos que están causando estragos en el ejército ruso

Las tropas rusas siguen avanzando por territorio ucraniano, mientras las fuerzas locales siguen intentando contener los ataques. No obstante, el ejército de Volodímir Zelenski cuenta con un arma que está causando verdaderos estragos entre las filas enemigas.

Se trata del dron TB-2, un vehículo aéreo no tripulado de fabricación turca que se ha convertido en la fuerza principal de Ucrania.

Durante este mes, estos drones han contenido a las filas de defensa aérea de Rusia. Sin embargo, durante la última semana han acabado con cualquier intento de hacer llegar hasta 60 tanques y camiones de suministro a las tropas rusas.

"Una vez que estuvieron libres de las defensas aéreas rusas, los ucranianos comenzaron a desplegar sus TB-2 para sus otras dos tareas importantes: reconocimiento y apoyo aéreo cercano", explica Tom Cooper, experto en materia militar rusa.

Una vez que despojaron a Rusia de sus defensas aéreas, los tanques y los camiones se convirtieron en una presa fácil, tal y como explica Cooper.

El primer dron TB-2 ucraniano se remonta al año 2020. No obstante, el ejercito posee alrededor de 20 unidades de más de 600 kilogramos de peso y con unas hélices de unos 12 metros de largo.

A esto hay que sumar los recientes informes que demuestran que el ataque ucraniano mediante el uso de drones no ha hecho más que empezar, ya que las tropas locales esperan el envío de muchas más unidades, tal y como informa Forbes.

"Hemos visto varios videos que muestran batallones rusos completos dando la vuelta y huyendo después de perder solo unos pocos vehículos a manos de los TB-2", señala Cooper.

Ukrainian TB2 footage showing TB2 and MLRS strikes on Russian positions from March 15 and February 25. https://t.co/X1H5ROt91J pic.twitter.com/YRRnKRHgz8