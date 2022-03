Quién es Vitalik Buterin: el fundador de Ethereum nacido en Rusia que muchos ven como un genio

Vitalik Buterin es un nombre conocido en la comunidad de las criptomonedas desde hace años por ser uno de los cofundadores y el rostro más visible tras Ethereum, la segunda criptodivisa en importancia tras Bitcoin y sobre la que se cimentan los sistemas de smart contract o contratos inteligentes que, entre otras cosas, han sustentado la fiebre por los NFT de los últimos meses.

Pero Buterin, a sus 28 años todavía, ha acaparado últimamente mucha más atención. Con su éxito, el joven de aspecto espigado se convirtió en el "criptomillonario más joven del mundo", según Forbes, con una fortuna estimada de al menos 800 millones de dólares.

Este ruso de nacimiento con nacionalidad Canadiense ha surgido como la voz de la conciencia de las criptomonedas, atacando a Vladimir Putin por invadir Ucrania. También unas declaraciones suyas en contra de los conocidos NFT BoredApe, a los que acusó de especulación y fomentar la desigualdad, han dado que hablar dentro del mundillo.

Pero, ¿de dónde sale el que ahora muchos consideran uno de los cerebros tecnológicos del futuro?

Su familia salió de Rusia siendo él muy joven

Buterin nació en las afueras de Moscú en 1994, hijo de dos informáticos, Dmitry Buterin y Natalia Ameline. Al igual que sus padres, Vitalik se interesaba por los números. Por ejemplo, con sólo 4 años, Buterin "heredó" el viejo ordenador IBM de sus padres, según la revista TIME, donde ha protagonizado su última portada, y empezó a 'jugar' con Excel.

La familia se trasladó de Rusia a Canadá cuando Buterin tenía 6 años, y a los 7, "podía recitar más de cien dígitos del número pi, y gritaba ecuaciones matemáticas para pasar el tiempo", según una reciente entrevista que ha concedido a la revista y donde aparecen otros testimonios de su infancia.

A los 12 años empezó a programar y hoy domina casi seis idiomas y disciplinas como la teoría sociológica, el cálculo avanzado y la historia de los impuestos, siempre según este reportaje.

Pero su primer contacto con el mundo cripto nos lleva a cuando tenía 17 años. Encontonces Buterin conoció el Bitcoin, la mayor criptomoneda por valor de mercado, gracias a su padre.

Al principio, descartó la idea, pero más tarde se interesó por las posibilidades del blockchain tras una mala experiencia con los desarrolladores del juego World of Warcraft. A Buterin le cautivó la idea de una plataforma descentralizada no controlada por ninguna entidad.

Bitcoin antes que Ethereum

A los 18 años, Buterin cofundó una de las principales publicaciones digitales sobre criptomonedas y se convirtió en su redactor jefe, la Bitcoin Magazine.

Compaginó este proyecto mientras asistía a la Universidad de Waterloo, pero Buterin abandonó la universidad en 2013 y comenzó a escribir lo que sería el libro blanco de Ethereum.

"Cuando se me ocurrió Ethereum, mi primer pensamiento fue: 'OK esta cosa es demasiado buena para ser verdad y voy a tener a cinco criptógrafos profesionales viniendo a por mí y diciéndome lo estúpido que soy por no ver un montón de defectos muy obvios'", dijo Buterin a la revista Wired en otra entrevista. "Dos semanas después me sorprendió mucho que nada de eso ocurriera. Resultó que la idea central de Ethereum era buena, fundamentalmente, completamente, sólida".

En 2014, Buterin fue nombrado uno de los becarios de Peter Thiel, cofundador de PayPal y recibió una inversión de 100.000 dólares para invertir en su trabajo.

Ahora es la voz contra Putin en el mundo cripto

En 2022, Buterin espera "tratar de ser más arriesgado y menos neutral", dijo a TIME. "Prefiero que Ethereum ofenda a algunas personas a que se convierta en algo que no represente nada".

Recientemente, Buterin condenó la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin, tuiteando "Esto es un crimen contra el pueblo ucraniano y ruso".

"Un aspecto positivo de la situación en las últimas tres semanas es que ha recordado a mucha gente en el espacio de las criptomonedas que, en última instancia, el objetivo de las criptomonedas no es jugar con fotos millonarias de monos -en referencia a BoredApe-, sino hacer cosas que tengan efectos significativos en el mundo real", dijo Buterin a TIME.