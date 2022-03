¿Qué es el modelo 303? Estos son los autónomos que tienen que presentarlo

Los autónomos tienen que enfrentarse a una larga lista de trámites durante todo el año. Uno de ellos es devolver trimestralmente a Hacienda el IVA ingresado. El colectivo tiene que recordar que simplemente son meros intermediarios entre los ciudadanos y el fisco, actúan como recaudadores cuando el cliente consume, por lo que están obligados a devolver estas cantidades a la Administración.

Este trámite se realiza a través del modelo 303, la declaración trimestral del IVA. Cabe destacar que es vital entregar este documento en los plazos indicados. De lo contrario, el autónomo se enfrentará a grandes sanciones económicas. De hecho, el colectivo tiene que presentar este modelo durante este mes de marzo.

¿Qué autónomos tienen que presentar el modelo 303?

Básicamente, cualquier autónomo que realice una actividad por cuenta propia tiene la obligación de presentar el modelo 303.

No obstante, aquellos profesionales que desarrollen una actividad que no esté sujeta a IVA no tendrán que hacer esta declaración, como puede ser el caso de los sanitarios.

¿Cuándo hay que presentar el modelo 303 de autónomos?

Tanto los autónomos como las pymes tienen la obligación de presentar el modelo 303 cuatro veces al año, es decir, trimestralmente. Sin embargo, las grandes empresas deben presentar este declaración mensualmente.

Estos son los plazos concretos para presentar la declaración del IVA:

- Primer trimestre: facturas realizadas de enero a marzo. Plazo hasta el 20 de abril.

- Segundo trimestre: facturas realizadas de abril a junio. Plazo hasta el 20 de julio.

- Tercer trimestre: facturas realizadas de julio a septiembre. Plazo hasta el 20 de octubre.

- Cuarto trimestre: facturas realizadas de octubre a diciembre y resumen anual. Plazo hasta el 30 de enero.

Estos son los resultados de la declaración del IVA

Cuando se lleva a cabo la declaración del IVA, puede dar diferentes resultados:

- Modelo 303 a cero o sin actividad: si el profesional no ha llevado a cabo su actividad durante un trimestre, también tendrá la obligación de presentarlo, aunque como resultado no pague ni reciba.

- Modelo 303 positivo o a ingresar: la declaración sale a favor de Hacienda y el autónomo tendrá que pagar.

- Modelo 303 a compensar: la declaración sale a favor del trabajador por cuenta propia y Hacienda debería devolverle el dinero. Sin embargo, el fisco lo reserva para compensar el resultado de la siguiente declaración trimestral.

- Modelo 303 negativo o a devolver: si la declaración sale a favor en el cuarto trimestre, Hacienda devuelve el dinero.