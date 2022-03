Tengo un terreno rústico: ¿Puedo construir en él una casa prefabricada?

La pandemia y la posibilidad de teletrabajar ha hecho que mucha gente se plantee la opción de regresar al pueblo o al entorno rural, lo que ha ocasionado en paralelo un aumento del precio de las casas en muchos municipios pequeños.

Sin embargo, con ello también ha aumentado el interés por las casas prefabricadas, una opción al alza y que prometer ser más económica y rápida de construir.

Sin embargo, mucha gente cuenta ya con terrenos rústicos procedentes de herencias familiares y se preguntan si podrían usarlos para instalar en ella una de estas casas prefabricadas.

La respuesta rápida es que no en la mayoría de ocasiones, aunque hay algunas excepciones.

En qué casos se puede instalar una casa prefabricada

Una vivienda prefabricada en terreno no urbanizable o rústico continúa siendo una vivienda y, por tanto, no se puede levantar. "La construcción de una casa en suelo no urbanizable goza de idénticas condiciones urbanísticas ya sea ésta una construcción tradicional o prefabricada", explica en su blog el buscador de casas prefabricadas FacilHouse. "Las restricciones urbanísticas de los terrenos rústicos son respecto al 'uso' de la vivienda que se pretende instaurar, y no respecto a su sistema constructivo", añaden.

La única posibilidad que queda es que se trate de una casa prefabricada móvil. Una vivienda que no está anclada al suelo y es autosuficiente por sí misma, sin conexión a los suministros de agua o luz. "este tipo de casas pueden burlar la normativa urbanística, ya que pueden implantarse sin acometidas de servicios", explican.

Siempre existe la posibilidad de que el ayuntamiento del lugar pueda investigar la situación. A fin de cuentas, sería un caso similar al de una caravana fijada en un espacio. Con la ley en la mano, los terrenos rústicos no son hábiles para instalar una vivienda, pero cada ayuntamiento tiene luego sus particularidades.