Elon Musk envía los satélites de Starlink a Ucrania: la invasión de Rusia ha dejado sin internet a parte de la población

La entrada de Rusia en el territorio ucraniano está atrayendo las miradas de todo el planeta. El último nombre en posicionarse en el conflicto ha sido el de Elon Musk, quien no podía faltar a la cita. En este caso, el hombre más rico del mundo ha llegado para devolver internet a Ucrania, una conexión que se ha perdido en varias partes del territorio tras los ataques de las tropas de Vladimir Putin.

Sin embargo, Musk no acudió de motu proprio al rescate. El magnate sudafricano respondió a la llamada del viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov.

La mano derecha de Volodímir Zelenski solicitó la ayuda del CEO de Tesla y SpaceX a través de Twitter: "Elon Musk, mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana!", escribió Fedorov.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.