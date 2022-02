Así son los tres mandamientos de Bill Gates para frenar una nueva pandemia en el futuro

Desde que la pandemia por coronavirus estallase oficialmente allá por marzo de 2020, el fundador de Microsoft, Bill Gates, se ha erigido como una de las personalidades clave en el tema. Por sus investigaciones a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, el empresario ha tratado de ayudar siempre al mundo científico e institucional, al que ahora propone tres pilares para evitar una nueva pandemia en el futuro.

Bien a través de sus libros, de sus blogs o de charlas en las que participa, Bill Gates se ha convertido en una de las personas más escuchadas en el mundo a la hora de saber en qué dirección virar en la guerra ante el coronavirus. Además de por su éxito empresarial, el filántropo lleva años destacando en el sector científico, lo que le ha valido numerosos reconocimientos.

Tantos como para tener en cuenta su opinión que vuelve a referirse sobre la covid-19 en esta ocasión en un libro que está cerca de ver la luz. Bajo el título How to prevent the next pandemic ('Cómo prevenir la próxima pandemia'), Gates repasa algunos de los puntos básicos sobre los que el mundo debería mejorar en los próximos años.

Unas enseñanzas que ha dejado la aún latente batalla contra el coronavirus que para el que fuese dueño de Microsoft "no se está tan cerca de terminar como nos gustaría". "La covid-19 sólo ha dejado más claro que el mundo debe priorizar la eliminación de las pandemias como una amenaza para la humanidad", ha remarcado antes de anunciar sus tres mandamientos para la prevención:

1. Mejorar los sistemas de salud de todo el mundo. Tanto en los países desarrollados como en el tercer mundo, es este sector sobre el que ahora recae más importancia la defensa contra el coronavirus, con el fin de que no haya nuevos rebrotes ni variantes.

2. Conseguir un sistema global de vigilancia de patógenos. Algo que aún no existe y aunque los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) van encaminados hacia ello, China, por ejemplo, ha sido constantemente denunciada por falta de transparencia en el origen del SARS-CoV-2.

3. Continuar innovando en detención, tratamiento y prevención. Posiblemente la gran enseñanza de una pandemia es que la ciencia es clave en toda sociedad y por ello nunca hay suficiente esfuerzo en su mejora.

"No hace falta convencer a nadie de que una enfermedad infecciosa puede matar a millones de personas o parar la economía mundial. Si tomamos las decisiones e inversiones correctas, podemos hacer que la covid-19 sea la última pandemia", ha remarcado Gates en líneas con su mensaje de aprendizaje para no caer en una situación similar en el futuro.