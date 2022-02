El precio del amor: este es el coste de casarse en España... y de divorciarse

Más allá del amor, el matrimonio es un negocio. No hay nada de malo en admitirlo. Basta pensar en todo lo que lo rodea, San Valentin y los regalos, la organización de la boda, etc. Y no solo beneficia a terceras personas, también a los propios cónyuges. Y como en todo negocio, las partes implicadas corren el riesgo de endeudarse.

En 2019, en España se celebraron 3,5 bodas por cada 1.000 habitantes, lo que lo sitúa como el cuarto país de la Unión Europea en el que menos bodas se celebraron. Mientras, se produjeron 55,5 divorcios por cada 1000 matrimonios, es decir, España es el país de la UE donde más parejas se separan, según la última estadística publicada por Eurostat. En 2020, España registró 80.015 divorcios, separaciones y nulidades, la cifra más baja desde 1998 a consecuencia de la pandemia.

Estas cifras dejan patente que, por mucho que las parejas piensen que su amor es para siempre, en muchas ocasiones el matrimonio tiene fecha de caducidad. El coste de los divorcios no es irrisorio, conllevan un desembolso inicial que va desde los 1.000 euros hasta los 15.000 euros, según Herranz Ramia Abogados en el diario La Razón. A lo que luego hay que sumarle manutención y otros gastos.

Para no acabar endeudado, es esencial abordar el matrimonio como un contrato, sostiene el profesor de economía Laurence J. Kotlikoff en un artículo que publica CNBC. En concreto, recomienda a los futuros cónyuges que firmen un acuerdo prenupcial que blinde su patrimonio en caso de divorcio o separación.

Sin embargo, el acuerdo prenupcial no solo protege el patrimonio personal, también el de la otra persona. Kotlikoff pone el ejemplo de una pareja en la que uno de los miembros quiere montar un negocio y, para ello, pedirá un crédito. El acuerdo prenupcial blindará a la pareja de verse obligada a compartir las deudas del miembro emprendedor.

El negocio de las bodas

Una vez se ha firmado el acuerdo prenupcial llegan la boda y sus preparativos. Se trata de un negocio en sí mismo que mueve millones de euros al año. Según una guía elaborada por 'Cronoshare' basándose en datos del INE y expertos, el coste medio de una boda en España para unos 130 invitados se sitúa en unos 20.000 euros.

La región más cara para celebrar una boda es Castilla-La Mancha, con un coste medio de 32.500 euros, mientras que casarse en las Islas Canarias rondaría los 12.400 euros (sin contar el precio de los vuelos). En caso de elegir Madrid, el precio medio de la boda sería 22.800 euros y en Cataluña, 17.900 euros.

Antes de la pandemia, el sector facturaba 5.000 millones de euros al año, según los datos de APBE, y generaban 900.000 puestos de trabajo directos en España.

La moda nupcial española es líder en Europa. En 2018, facturó 860 millones de euros, una cifra que asciende hasta los 1.350 millones de euros si se tiene en cuenta los accesorios, vestidos de fiesta y calzado. Según publica El País, elabora casi la mitad de los vestidos que salen del continente y es el cuarto productor mundial.