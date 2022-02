Varios países piden a sus civiles salir de Ucrania ante un posible ataque "inminente" de Rusia

Varios países han llamado en las últimas horas a sus ciudadanos instalados en Ucrania a abandonar el país, después de que Estados Unidos alertase este viernes de que existe "la posibilidad clara" de que Rusia ataque Ucrania de forma "inminente", posiblemente en la próxima semana, mientras la OTAN afirmó que hay un "alto riesgo" de que se inicie el conflicto armado y asegura que los miembros de la Alianza están "unidos y preparados".

Tanto el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, como el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, alertaron del "riesgo elevado" de que Rusia ataque Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran hasta el próximo 20 de febrero en Pekín. En consecuencia, han pedido a sus ciudadanos que abandonen el país "en las próximas 24 a 48 horas" y señalaron que no hay "ninguna perspectiva de una evacuación militar de Estados Unidos en caso de una invasión rusa".

El Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda también pidieron este viernes a sus ciudadanos abandonar Ucrania mientras todavía haya medios comerciales disponibles para hacerlo, mientras que España aseguró que tiene preparado el dispositivo de evacuación de españoles por si hubiera que activarlo.

Por su parte, la Unión Europea dejará abandonar Ucrania al personal diplomático no esencial. Según ha confirmado el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, el personal diplomático no esencial tendrá la oportunidad de "teletrabajar desde fuera del país", indicando que esto no se trata de una evacuación como tal de la delegación comunitaria en Kiev.

Tras el nuevo aviso de EEUU y la OTAN, el miedo acudió a Wall Street, donde las pérdidas dominaron la sesión. El Dow Jones se dejó un 1,43% y cedió los 35.000 puntos, mientras el S&P 500 cayó un 1,9% y el Nasdaq Compuesto retrocedió un 2,78%.

Preparativos ante el ataque

Desde EEUU creen que el ataque podría empezar "con bombardeos aéreos y ataques de misiles", a lo que seguiría "una invasión terrestre que implicaría a un número enorme de tropas" rusas, posiblemente con "un rápido asalto sobre la ciudad de Kiev", y en ese contexto los medios de transporte comerciales podrían interrumpirse "sin prácticamente aviso previo", agregó Sullivan.

Como consecuencia, el Pentágono ha ordenado desplegar en Polonia a otros 3.000 soldados más para "disuadir de cualquier agresión potencial contra el flanco este de la OTAN", aseguró a Efe un funcionario de alto rango de Defensa. Eso eleva a 6.000 el número de militares que Estados Unidos ha decidido enviar a Europa de forma temporal para responder a la crisis en Ucrania, y que se suman a los más de 80.000 uniformados de EEUU que se encuentran en el continente en misiones permanentes o rotatorias.

Mientras, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha explicado este sábado que los servicios de la capital ucraniana ya están trabajando para "prevenir o superar" un ataque militar, por lo que han desplegado 13.500 efectivos y 780 unidades de equipo militar y han preparado la ciudad para funcionar en caso de emergencia.

Según Klitschko, "se ha aprobado un plan de evacuación de la capital, y determinado la ubicación de los centros de evacuación, la cantidad de vehículos necesarios y las zonas seguras para acomodar a los evacuados". Además, ha afirmado que la ciudad cuenta con infraestructuras de almacenamiento capaces de proveer suministro de energía, calor y agua a la ciudad durante una supuesta emergencia, así como con 1.500 refugios para proteger a la población civil.

Rusia niega el ataque y Putin hablará con Biden

Desde el otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha denunciado una "colusión" entre los gobiernos internacionales y los medios de comunicación para lograr "escalar la tensión" en relación con la crisis con Ucrania, señalando que hay "una campaña masiva de desinformación contra Rusia". Además, la Embajada de Rusia en Ucrania ha desmentido que haya comenzado la evacuación de su personal diplomático en el país.

"Podemos hablar de una colusión de las autoridades de los países occidentales y los medios para escalar la tensión en torno a Ucrania a través de publicación masiva y coordinada de información falsa en intereses geopolíticos, en particular, para desviar la atención de sus propias acciones agresivas", ha señalado la cartera de Exteriores en un comunicado recogido por la agencia rusa Sputnik.

Por otra parte, este sábado los presidentes de EEUU y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, hablarán por primera vez desde el pasado 30 de diciembre, horas después de la llamada mantenida el viernes entre el propio Biden y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Polonia, Rumanía y los líderes de la UE y de la OTAN.