Estos son los casos en los que puedes compatibilizar el paro con el trabajo como autónomo

El autoempleo se ha convertido en una forma de encontrar una fuente de ingresos cuando el mercado laboral no abre las puertas. Muchas personas, sobre todo aquellas más mayores, encuentran dificultades para encontrar un puesto como asalariado, por lo que recurren a un trabajo como autónomo. No obstante, lo que muchos de estos profesionales no saben es que pueden compatibilizar la prestación por desempleo con su actividad por cuenta propia.

Esta situación, en la que se percibe el paro mientras se trabaja como autónomo, es significativamente peculiar. Existen muy pocos casos en los que este contexto pueda darse. Sin embargo, muchas personas que podrían estar disfrutando de su prestación por desempleo se ven sin ella por no conocer esta ventaja.

¿En qué casos puedo cobrar el paro y trabajar como autónomo?

Aquellas personas que se encuentren percibiendo la prestación por desempleo de nivel contributivo, y hayan cesado con carácter total y definitivo su actividad laboral como asalariados, podrán trabajar como autónomos y seguir percibiendo la prestación que le corresponda.

No obstante, esta ventaja tiene dos condiciones:

- El trabajo por cuenta propia no puede durar más de un máximo de 270 días.

- El trabajo por cuenta propia no puede durar más meses que los quedan por percibir de paro.

Además, existe un requisito más. El nuevo autónomo tendrá que solicitar la compatibilidad en el improrrogable plazo de 15 días desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia.

Por otro lado, si el profesional iniciase de nuevo un trabajo como asalariado, también se interrumpiría el cobro de la prestación por desempleo, como en el resto de casos.

Asimismo, también podrán compatibilizar el paro y el trabajo autónomo aquellas personas que se incorporen como socios de sociedades laborales de nueva creación o socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado de nueva creación.