Así es Evusheld, el fármaco de AstraZeneca contra la covid: cómo actúa y quiénes lo pueden tomar

En una carrera constante por seguir reduciendo los contagios diarios, el Ministerio de Sanidad ha dado el visto bueno en la última semana a la utilización de un nuevo fármaco contra la covid-19. De la mano de AstraZeneca, una de las compañías pioneras en el desarrollo de la vacuna, la administración de Evusheld ya se puede dotar en ciertos grupos de pacientes.

Pese a que está comprobado que la administración de vacunas es el mejor remedio contra el coronavirus, hay ciertas personas que por sus condiciones físicas no pueden inocularse algunas de las dosis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También por el hecho de que la vacuna puede llegar a tener unos efectos lesivos en ciertos organismos, para ello se busca el desarrollo de medicamentos menos duros en su toma.

Uno de ellos de la mano de Pfizer, en las últimas semanas ha sido otra gran farmacéutica quien ha terminado de dar el visto bueno a su remedio contra la enfermedad. AstraZeneca, totalmente involucrada en la lucha contra el SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia ha patentado así Evusheld.

Un fármaco que ya cuenta con el visto bueno de todas las instituciones sanitarias con capacidad de decisión en Europa y que España ha adquirido recientemente en un lote de hasta 30.000 dosis. Así lo confirmó la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, haciendo hincapié en que esta firma con la compañía británica fortalece la lucha contra la covid-19.

¿Cómo actúa Evusheld?

Siendo el primer fármaco "que persigue una indicación de profilaxis preexposición, que es la necesidad médica no cubierta que se presenta, precisamente, entre pacientes inmunocomprometidos", tal y como se reseña desde La Moncloa, se trata de una combinación de dos anticuerpos monoclonales que sirve de protección en las personas que no pueden recibir las vacunas o en las que estas no producen el efecto deseado.

¿Quiénes pueden tomar Evusheld?

Desarrollada, por tanto para pacientes inmunocomprometidos, este fármaco va destinado a mayores de 18 años con inmunodeficiencias, trasplantadas de órganos sólidos o personas tratadas por neoplasias hematológicas con medicamentos que inhiben su capacidad de generar inmunidad frente al antígeno inyectado con las vacunas.

Su puesta se desarrolla en dos dosis y sus efectos duran hasta seis meses en los que el organismo genera una defensa completa contra el coronavirus, como si de una vacuna se tratase.

