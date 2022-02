Porros con Musk y dudas con las vacunas: así es Joe Rogan, el 'podcaster' del que Spotify es 'rehén'

En España su nombre no suena mucho, pero en EEUU es más que una celebridad: es un líder de opinión. Aunque en las latitudes europeas no sea excesivamente conocido, en 2018 su nombre sí ocupó titulares cuando se convirtió en el 'podcaster' que entrevistó al CEO de Tesla, Elon Musk, y durante la charla tanto el presentador como el ingeniero y empresario dieron unas caladas a un porro, sacudiendo las acciones de Tesla. Es Joe Rogan, un estadounidense de 54 años, cuyo 'podcast' The Joe Rogan Experience concita 16 millones de escuchas mensuales en Spotify. Este 'podcaster' se encuentra ahora en el ojo del huracán por las vacunas contra el covid y lo sucedido con la plataforma musical.

Si por algo se caracteriza Rogan es por su ambigüedad en algunos temas y sus contradicciones en determinados asuntos. Ha apoyado al ala más libertaria del Partido Republicano, pero ha negado votar a Donald Trump y ha llegado a tener buenas palabras sobre Bernie Sanders, del ala más izquierdista de los demócratas.

Igualmente, es defensor de legalizar la marihuana o el LSD, pero ha contado que su primer contacto con las drogas fue en una experiencia traumática con su padre a los ocho años. Sus comentarios suelen ir dirigidos contra la izquierda 'woke' estadounidense -centrada en las causas identitarias como las cuestiones raciales o de género- y se ha mostrado, por ejemplo, ferviente defensor de la caza.

Son legión los hombres de menores de 40 años que lo escuchan, según un perfil del New York Times, y queda patente su enorme influencia en EEUU como creador de opinión. Esto ha jugado a favor y en contra de Rogan. Le ha llevado al éxito cuando en 2009 comenzó el 'podcast' como una serie de charlas informes sin más, pero ahora le ha hecho recular al topar con un muro delicado: las vacunas contra el covid. Aunque públicamente Rogan no se ha posicionado ni en contra ni a favor de las vacunas, ha llevado a su 'podcast' a invitados como el científico Robert Malone (expulsado de Twitter por este motivo) que han hecho comentarios cuestionándolas.

Que Rogan haya dado cabida en su exitoso 'podcast' a este tipo de opiniones ha levantado tanta indignación que el artista Neil Young decidió recientemente sacar sus temas de Spotify, al dar la plataforma cobijo en exclusividad a los programas del podcaster. Aunque fue una decisión delicada, Spotify sopesó las cifras y los seis millones de oyentes de Young, leyenda del rock, palidecían ante la audiencia de Rogan. A fin de cuentas, la compañía había pagado en 2020 unos 100 millones de dólares para hacerse con la exclusividad de las emisiones del 'podcaster'.

Sin embargo, el movimiento de Young ha hecho daño tanto a Rogan como a Spotify. Enseguida, otros artistas como la cantante folk Joni Mitchell o Nils Lofgren, famoso guitarrista de Bruce Springsteen, han decidido sacar sus canciones de la plataforma. La popular autora de best-seller Brené Brown también ha cancelado sus exitosos podcast hasta nuevo aviso tras la polémica. Por otra parte, el príncipe Harry de Inglaterra, que también tiene un 'podcast', y su esposa, Meghan, han expresado su preocupación a Spotify por la desinformación en torno al covid, si bien han dicho que seguirán trabajando con la compañía.

Rogan se disculpa

Estas reacciones han llevado a Rogan a tener que disculparse y a prometer que contará con opiniones más ponderadas y contrastadas en su programa. Incluso ha declarado que es fan de Young y que lamenta esta situación. Por su parte Spotify ha salido al paso anunciando que cada contenido que emita en el que se hable sobre el virus incluirá un aviso redirigiendo a fuentes oficiales sobre la materia.

"Sabemos que tenemos un papel fundamental que desempeñar en el apoyo a la expresión de los creadores, al tiempo que lo equilibramos con la seguridad de nuestros usuarios", dijo este domingo en un blog Daniel Ek, CEO de Spotify. "En ese papel, es importante para mí que no asumamos la posición de ser censores de contenido, mientras que también nos aseguramos de que hay reglas en su lugar y consecuencias para aquellos que las violan".

Las acciones de Spotify cerraron el viernes a 172,98 dólares, un 1% más. Sin embargo, los títulos han caído alrededor de un 26% en lo que va de año. Las acciones de la compañía alcanzaron un mínimo de 52 semanas de 164,41 dólares el viernes en medio de las turbulencias del mercado y la controversia en torno a Rogan.