Aviso a autónomos: estos errores te pueden costar una multa de Hacienda

El colectivo de autónomos forma una parte del tejido empresarial español donde se da un ecosistema idóneo para la proliferación de la economía sumergida. Una situación que lleva a las autoridades a poner el foco sobre estos trabajadores, aumentando las actuaciones de la Inspección en este estrato de la economía nacional.

Por otro lado, cada vez son más los ciudadanos que se lanzan al mundo del emprendimiento por las dificultades que encuentran para acceder al mercado laboral. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos trabajadores tienen más ilusión que conocimiento, lo que les lleva a cometer grandes errores.

Fallos que son susceptibles de considerarse infracción, por lo que Hacienda actúa e impone una sanción económica. En gran parte de los casos, estas vulneraciones de las normas no se hacen con dolo. No obstante, eso no va a ser un impedimento para que la Administración interponga una multa.

Errores por los que Hacienda multa a los autónomos

En concreto, entre los autoempleados más noveles se dan con mucha frecuencia una serie de errores. Fallos cometidos por la inexperiencia pero que son considerados infracción:

Transcripción errónea de los datos contables

La gran mayoría de autónomos tienen que llevar un registro de cuentas estricto, detallando minuciosamente las entradas y salidas de dinero. En ocasiones, estos trabajadores no saben qué datos tienen que incorporar a las cuentas, lo que les lleva a presentar un balance incompleto.

Hacienda está realmente atenta a estos errores, ya que, del mismo modo que puede tratarse de un fallo, puede tratarse de intento de fraude. Por este motivo, los autónomos tienen derecho a presentar una corrección ante la Administración, solventando el problema, y demostrando que la infracción no se cometió con dolo.

No conservar los recibos de las deducciones

El colectivo cuenta con diversos gastos fiscales fijos, como la propia cuota de autónomos. Unas operaciones de cuenta que deben ser registradas y, para ello, es necesario solicitar y conservar un recibo bancario.

De nuevo, Hacienda estará encima del trabajador para comprobar que todo gasto este bien deducido. De hecho, la Administración está en constante conversación con las entidades bancarias para descubrir estas infracciones.

No declarar correctamente las compras

Hay que tener en cuenta que los autónomos deben diferenciar correctamente entre gasto e inversión, ya que cada una de ellas se declara de una manera diferente, por lo que supondrá una fiscalidad distinta.

En este sentido, un gasto supone la adquisición de un bien de consumo, mientras que una inversión se basa en la adquisición de inmovilizado que generará beneficios a corto, medio o largo plazo.

Usar la misma cuenta para ingresos personales y profesionales

Este es uno de los errores más comunes entre autónomos primerizos. Estos emprendedores utilizan la misma cuenta en que domiciliaban su antigua nómina como trabajador asalariado para llevar las cuentas de su nuevo negocio.

De esta manera, el patrimonio personal y el patrimonio del negocio están en la misma cuenta, por lo que se pueden cometer grandes errores en las cuentas, fallos que Hacienda identificará como una infracción. Un problema que puede subsanarse corrigiendo las cuentas. Sin embargo, el autónomo ya tendrá que lidiar con la Administración para solventar los fallos.