Estas es la receta de un economista de Harvard para tener más dinero y con menos riesgo

Si tuviéramos que elegir una serie de recetas para saber cómo ahorrar y conseguir que nuestras finanzas personales funcionen lo mejor posible, seguramente acudiríamos a alguien de referencia para intentar 'copiar' su fórmula.

Laurence J. Kotlikoff es profesor de economía y autor del best-seller 'Money Magic: An Economist's Secrets to More Money, Less Risk, and a Better Life'. Tras doctorarse en la Universidad de Harvard en 1977, sus columnas han aparecido en medios como The New York Times o The Financial Times. En 2014, The Economist lo nombró uno de los 25 economistas más influyentes del mundo.

Kotlikoff ha recopilado en un reciente artículo en la CNBC cuales han sido sus costumbres para con el dinero a lo largo de su vida. Kotlikoff se enfoca en muchas cuestiones más ligadas con el sistema fiscal e incluso el modo de vida norteamericano. Aquí recopilamos las que son aplicables para cualquier independientemente de donde viva.

1. Si puedes, sé dueño de tu casa

"Esto es especialmente importante si tienes unos ingresos moderados o altos", dice el economista, que cree que el alquiler a largo plazo es lesivo. Tener dinero invertido en tu casa es una forma de resguardarlo de algunos impuestos, dice.

2. Pero liquida la hipoteca en cuanto puedas

Bajo su punto de vista, amortizar la hipoteca lo antes posible es mejor opción que mantenerla aunque a pesar de tener el coste de oportunidad de desembolsar todo ese dinero de una y perder la opción de que

Él pone este ejemplo: "Si tiene 100.000 dólares que puede invertir ahora mismo en un bono que gana el 1,5%, tendría 1.500 dólares en ingresos por intereses en el transcurso de un año. Pero si tuviera una deuda de 100.000 dólares con un interés del 3,2% que pudiera pagar ahora mismo, se ahorraría 3.200 dólares a lo largo del año en pagos de intereses".

3. Elige trabajos que todo el mundo, excepto tú, odia

En su opinión, en igualdad de condiciones -habilidades, educación y experiencia-, las personas con trabajos desagradables, angustiosos, inseguros, molestos o económicamente arriesgados cobran más que las personas con las mismas habilidades que trabajan en empleos sin ninguno de estos inconvenientes.

Los economistas llaman a esta paga extra "diferencial compensatorio". La clave para aprovecharlo es encontrar algo que te guste a ti e, idealmente, a los demás no.

4. No te preocupes por dar saltos laborales

Cambiar de trabajo de hecho es algo que recomienda el experto por activa y por pasiva, intentado ir pivotando cada vez que surja una nueva oportunidad.

5. No pierdas la oportunidad de monetizar tus hobbies

Si tienes un hobbie con cierto recorrido comercial, y se puede monetizar, no dejes de intentarlo. Por ejemplo, si te gustan tema de costura, puedes intentar hacer una tienda online donde dar salida a algunos productos.

6. Si te casas, cuenta con que te vas a divorciar

Es duro pero Kotlikoff dice que es tan probable como que no. Por eso dice que es importante realizar un acuerdo prenupcial.

7. Si no hay necesidad, no te jubiles nates de tiempo

Para el economista muy pocos pensamos en la jubilación anticipada como lo que realmente es: una decisión de tomarse las vacaciones más largas y caras de nuestra vida.

Plantearlo así deja claro que los maravillosos beneficios - tiempo extra con los nietos, libertad para dedicarse a las aficiones, reducción del estrés - tienen un alto precio: la pérdida de años de ingresos por trabajo y una menor pensión.