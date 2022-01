Las peligrosas 'fiestas Ómicron' se están extendiendo por todo el mundo: reuniones para contagiarse y obtener inmunidad

La pandemia provocada por el Covid-19 ha dejado verdaderas locuras a lo largo de estos dos años: negacionistas de la crisis sanitaria, fiestas masivas en mitad de los periodos de mayor contagio, manifestaciones en contra de las mascarillas. Sin embargo, la última noticia ha vuelto a dejar con la boca abierta al sector sanitario: fiestas de Ómicron.

Las reuniones para contraer esta cepa se están convirtiendo en la última moda alrededor de todo el planeta, ya que los expertos han asegurado que el impacto de esta variante en el organismo es menor, de tal manera que el cuerpo genere inmunidad al virus. Una tendencia parecida a lo que ocurría hace años con las fiestas de varicela, donde los padres llevaban a sus hijos para que todos se infectasen del virus a la vez.

"Escuché algunas historias muy aterradoras sobre fiestas de personas tratando de infectarse. Es muy inseguro", señaló la Doctora Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS sobre asuntos relacionados con el COVID-19, tal y como recoge Insider.

Según los informes recabados a lo largo del globo, estas personas tratan de contraer Ómicron para "obtener una inmunidad natural", así como conseguir certificados de salud, como el pasaporte Covid, sin tener que vacunarse.

Algunos países ya están tomando medidas

Suiza ya ha tomado cartas en el asunto. El gobierno del país se ha visto obligado a prohibir estas 'Fiestas Covid' debido a su alarmante crecimiento. Una iniciativa que no sorprende teniendo en cuenta que estas reuniones "están muy extendidas y están siendo realizadas por todo tipo de personas: los vacunados y reforzados y los anti-vacunas", tal y como dijo al Doctor Robert Murphy, director ejecutivo del Instituto Havey para la Salud Global de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. "Estarías loco si trataras de infectarte así. Es como jugar con dinamita", añadió.

Los peligros de llevar a cabo este tipo de 'fiestas' son tremendamente perjudiciales, tanto para el propio contagiado, como para las personas que le rodean, tal y como explica, en un artículo publicado en Medscape Infectious Diseases, Charlotte Moser, directora adjunta del Vaccine Education Centre del Children´s Hospital of Philadelphia.

Según la experta, todavía se desconoce el verdadero alcance de la inmunidad post-padecimiento, por lo que contraer el virus no asegurará que el infectado no vuelva a contagiarse en un futuro. Además, los anticuerpos generados a partir de estas reuniones no tienen por qué perdurar en el tiempo, ya que no hay ninguna investigación que lo avale.

Por otro lado, los peligros de la infección a largo plazo todavía están por verse. El mundo de la medicina ya ha podido ver como un gran número de personas han padecido el denominado Covid persistente, secuelas que deja el virus en el organismo durante meses tras padecerlo. De hecho, los expertos todavía no saben si estos problemas generados por el virus son transitorios o necesitarán un tratamiento médico para paliarlos.

Por todos estos motivos, las 'Fiestas Covid' no son el camino para lograr la inmunización, en tanto que los problemas que puede generar son infinitamente mayores que sus beneficios.