Saber cuánto cobra tu jefe o tu compañero: cada vez más empresas apuestan por la transparencia salarial

Imagina que de un mes para otro, tu empresa, en la que trabajas, opta por aplicar una nueva política. Esta hace que en pos de la transparencia y para evitar diferencias salariales por género o cualquier otra discriminación los sueldos de todos los trabajadores de la empresa, desde el máximo directivo hasta el último becario en llegar, sean de acceso público para todos de forma interna.

En eso consiste la transparencia salarial, que durante este 2022 parece que dará el salto del terreno que ocupó hace unos años en las instituciones públicas a la gran empresa.

Aunque saber cuánto cobra alguien o comentarlo siempre ha tenido un componente de tabú, los que abogan por esta práctica defienden que no solo ataja problemas de discriminación por sexo, raza o religión, si no también otros. Por ejemplo, ese empleado que tiene un sueldo mayor con sus homólogos pese a tener la misma carga de trabajo y responsabilidad porque en un momento dado supo negociar mejor. Ahí es donde, como no, se abren las opiniones.

En Estados Unidos ya son varias las compañías que lo han implementado, y hay quien cree que compartir abiertamente los salarios de los empleados podría convertirse pronto en la norma en empresas grandes y pequeñas, ya que los empleadores buscan crear lugares de trabajo más equitativos en los que las personas con funciones comparables reciban salarios similares.

También lo recoge como una de las tendencias de este curo la lista 2022 de LinkedIn de las grandes ideas que podrían cambiar el mundo, un ranking anual elaborado por directores generales, empresarios y líderes de opinión en la red social profesional.

Por poner algunos ejemplos, empresas como Netflix y Whole Foods ya lo han puesto en marcha.

Sus defensores también aluden a que las empresas que adoptan la transparencia salarial probablemente tendrán más facilidad para encontrar y retener a los trabajadores.

Finlandia lo está impulsando por Ley... Mientras en España cada vez hay más gente a favor

En Finlandia hace unas semanas se puso en marcha una propuesta que hará que el salario sea público entre compañeros de trabajo. El gobierno finlandés de Sanna Marin ha planteado una nueva ley que permita a los trabajadores consultar lo que ganan sus compañeros si sospechan que están siendo discriminados. La medida forma parte de un paquete legislativo para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres.

En Finlandia la brecha salarial entre hombres y mujeres es un problema importante. En el país nórdico, de media un hombre gana más de un 17% que una mujer. El porcentaje está muy por encima de la media de la OCDE, que se sitúa en el 12,5%.

En España, esta brecha no es tan abultada según el organismo, aunque también es importante, situándose en un 11,5% a favor de los hombres. Precisamente en nuestro país LinkedIn Noticias España planteó una encuesta entre los usuarios españoles de la red social profesional para conocer sus opiniones sobre si, efectivamente, el salario debería ser público entre compañeros de trabajo.

A la pregunta: "¿Deberíamos ser capaces de saber lo que cobran nuestros compañeros?", más de 7.400 usuarios han respondido, con un 63% posicionándose a favor de que sea público, y un 37% argumentando que debería seguir siendo un asunto privado.