Estas son las 12 preguntas que según Jeff Bezos han marcado su camino hacia el éxito

Jeff Bezos tiene, como todos los personajes de éxito, seguidores y detractores. Pero eso no evita que su figura, por su carrera profesional, haya servido de inspiración a mucha gente. El fundador de Amazon de hecho es conocido por tener varias reglas preestablecidas que pueden parecer un poco extrañas pero que él identifica como claves de su éxito.

Una por ejemplo es perder el tiempo por las mañanas, otra darse un límite para tomar decisiones, y una última son 12 preguntas que se repite de vez en cuando para saber si está contento en la simbiosis de su vida profesional y laboral.

"Cuando tengas 80 años, y en un momento tranquilo de reflexión narres para ti solo la versión más personal de la historia de tu vida, el relato que será más compacto y significativo será la serie de elecciones que has hecho", dijo Bezos en su discurso de graduación de 2010 en la Universidad de Princeton.

En su discurso, titulado "Somos lo que elegimos", Bezos destacó la diferencia entre regalos y elecciones: "La inteligencia es un regalo, la bondad es una elección. Los regalos son fáciles, al fin y al cabo se dan. Las elecciones pueden ser difíciles. Puedes seducirte a ti mismo con tus regalos si no tienes cuidado, y si lo haces, probablemente será en detrimento de tus elecciones", reflexionaba.

Bezos, que en 2021 dejó su puesto al frente de Amazon para centrarse en su iniciativa espacial Blue Origin, quería decir, en otras palabras, que por mucho éxito que tengas, lo que más te acabará importando en retrospectiva no es el dinero de tu cuenta bancaria, sino las decisiones que tomaste para llegar a donde estás.

Las 12 preguntas para saber si seguir con una idea de Bezos

En su charla, Bezos relató el periodo de tiempo en el que se le ocurrió la idea de poner en marcha un negocio de librerías online (que más tarde se convertiría en lo que el mundo entero conoce ahora como Amazon).

En ese momento, sabía que seguir adelante con la idea sería un movimiento muy arriesgado. "Realmente fue una elección difícil, pero al final, decidí que tenía que intentarlo. No pensé que me arrepentiría de haberlo intentado y de haber fracasado. Y sospechaba que siempre me perseguiría la decisión de no intentarlo", dijo Bezos. "Después de pensarlo mucho, tomé el camino menos seguro para seguir mi pasión, y estoy orgulloso de esa elección", decía entonces.

Bezos hacía referencia a la importancia de contarse una historia a uno mismo para saber si las cosas iban bien tanto en el sentido personal como profesional. Para ello, Bezos contó que tenía 12 preguntas e instó a todo el mundo a pensar profundamente en ellas. Estas eran:

- ¿Cómo vas a utilizar tus dones?

- ¿Qué decisiones tomarás?

- ¿Te guiará la inercia o seguirás tus pasiones?

- ¿Seguirás el dogma o serás original?

- ¿Elegirás una vida fácil o una vida de servicio y aventura?

- ¿Te debilitarás ante las críticas o seguirás tus convicciones?

- ¿Te echarás un farol cuando te equivoques, o te disculparás?

- ¿Te esconderás ante el rechazo, o actuarás cuando sientas pasión?

- ¿Jugarás a lo seguro, o serás un poco intrépido?

- Cuando sea difícil, ¿te rendirás o serás implacable?

- ¿Serás un cínico o serás un constructor?

- ¿Te aprovecharás a costa de los demás, o serás amable?

Aunque estas preguntas no proporcionan una receta infalible para la felicidad, Bezos comentaba que puede guiar en la toma de decisiones que, en última instancia, nos ayudarán a vivir una vida de la que nos sintamos orgullosos.