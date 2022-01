¿Estás buscando una cuenta para domiciliar tu nómina? Estas son las dos mejores

Durante los últimos meses, las entidades bancarias están lanzando un número de ofertas para domiciliar la nómina por encima de lo normal. Así lo advirtió recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios, que advirtió que hay que tener un cuidado extremo con la letra pequeña de estos contratos.

Según la OCU, estas promociones no son tan bonitas como parecen a primera vista, ni ofrecen lo que prometen. La otra cara de la moneda muestra dos opciones que, dentro de la oferta actual, destacan por encima del resto. No obstante, "no conviene dejarse engatusar, sino valorar las ventajas y las limitaciones", señaló la Organización.

Estas son las dos mejores cuentas para domiciliar tu nómina

Las entidades bancarias suelen lanzar periódicamente promociones en las que ofrecen incentivos por domiciliar la nómina en sus cuentas, como dinero en efectivo, cheques regalo o remuneraciones especiales. Estas son las dos cuentas a las que la OCU da el visto bueno.

Cuenta Clara de Abanca

En este caso, la cuenta de esta entidad bancaria es online y no tiene comisiones. Por otro lado, Abanca regala 150 euros a aquellos nuevos usuarios que domicilien su nómina o pensión de 600 euros o más.

Además, para los residentes en Madrid y Asturias, los nuevos clientes tendrán un incentivo de 300 euros. Sin embargo, para acceder a esta oferta es necesario que sea una nueva domiciliación de nómina de clientes que utilicen solo canales digitales.

Además, Abanca exige un compromiso de permanencia de 24 meses, que obliga a devolver el incentivo recibido si se cierra la cuenta o se deja de ingresar la nómina.

Cuenta nómina Bankinter

La oferta de Bankinter no está sujeta a ninguna comisión. Además, para aquellos que se conviertan en clientes por primera vez, la entidad ofrece una retribución del 5% del saldo hasta un máximo de 5.000 euros durante el primer año y un 2% durante el segundo año.

De esta manera, si el interesado mantiene un saldo superior a 5.000 euros podría conseguir un beneficio de 250 euros el primer año y 100 euros el segundo.

No obstante, para acceder a esta cuenta, el banco obliga a domiciliar una nómina de un mínimo de 800 euros, tener al menos 3 cargos al semestre por recibos domiciliados y realizar al menos tres compras al semestre con la tarjeta.