Esta es la pensión de un autónomo que cotiza por la mínima: ¿cuántos años hay que trabajar?

Gran parte del colectivo de autónomos recurre a una fórmula basada en una falacia. Es muy común escuchar a más de un trabajador por cuenta propia explicar que cotiza por la mínima para poder aumentar el nivel de beneficios y, así, aumentar la cantidad ahorrada para el final de la vida laboral. Esta estrategia es un grave error.

La jubilación de los autónomos está pensada para obtener un subsidio suficiente para vivir durante los años posteriores a la actividad. No obstante, para ello, es necesario que el profesional haya llevado a cabo una correcta formula de cotización. De lo contrario, la cuantía de la pensión será ínfima y, por lo general, el dinero ahorrado durante la vida laboral no es suficiente y no garantiza unos ingresos suficientes para un periodo largo.

Por este motivo, la mejor opción es aumentar la base de cotización, para que la pensión de jubilación sea más alta; de tal manera que el autónomo reserva la base mínima para los periodos en los que el negocio sufra una caída grave de la facturación o prevea que los ingresos a corto plazo caerán drásticamente, que es para lo que está pensada.

Cuidado con cotizar siempre por la base mínima

La base de cotización mínima alcanza los 944,40 euros, lo que genera la pensión más baja. No obstante, cabe recordar que otra de las estrategias que se plantean muchos autónomos también es un gran error.

Una gran cantidad de profesionales cree que siempre habrá tiempo para mejorar la cuantía que se cotiza. Sin embargo, esta parte del colectivo no es consciente de que solo puede cambiar la base libremente hasta los 47 años de edad, posteriormente hay restricciones.

Solo los autónomos mayores de 41 años en 2021, que tengan una base de cotización de 2.052 euros en el mes de diciembre de 2020, podrán mantener esa libertad de elección. Por el contrario, los que estén por debajo de ese límite no podrán elegir una base superior a 2.077,80 euros.

¿Cuántos años tengo que cotizar para obtener la base mínima?

El mínimo para conseguir una pensión es haber cotizado durante 15 años. No obstante, la cuantía que recibirá el autónomo por este nivel de cotización será ínfima. Por lo que el profesional deberá llevar a cabo su actividad durante más años para obtener una jubilación mínimamente interesante

En este sentido, el tramo aumenta hasta los 20 años si el autónomo quiere cobrar el 50% de la pensión, y a los 36 años si pretende percibir el 100% de la prestación.

¿Cuánto cobraré por la pensión mínima?

Si el autónomo solo ha cotizado por la base mínima durante este periodo mínimo de 15 años, tan solo recibirá 226 euros al mes. Una cifra que asciende a los 561 euros si se cotiza durante al menos 20 años. Por último, la pensión de jubilación alcanza los 789 euros si el computo crece a los 36 años.