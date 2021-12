Quiénes son y qué proponen los 'antitrabajo': la nueva corriente surgida desde la pandemia

La pandemia ha cambiado muchas cosas. Entre ellas, no solo el espacio laboral por el auge del teletrabajo, parece que también el propio sentimiento de muchos empleados.

La posibilidad de experimentar una mayor flexibilidad y el exceso de carga de trabajo que en algunos sectores ha traído la pandemia ha hecho que sean varias las encuestas que señalen que cada vez hay más trabajadores que estén deseando cambiar de empleo, que incluso renuncian a ellos o que ahora no pondrían el sueldo como el principal aspecto a valorar.

Todo ello ha repercutido en un 2021 caracterizado por huelgas de gran repercusión, como al que hemos vivido en sector del transporte, tasas de abandono del trabajo sin precedentes en algunas economías como EE.UU. o el movimiento chino del "desvelo en venganza" llevado a cabo por jóvenes en China frente a su jornada maratoniana de 9-6-6 (que presuponía que se debía trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana).

Qué proponen los antitrabajo

Por ello, todo aquel que empiece a cuestionar el papel del trabajo en su vida o si se entrega demasiado en él ha podido verse reflejado en los 'antiworks' o 'antitrabajo', una tendencia que ha tenido especial recorrido en foros como Reddit en Estados Unidos, un auténtico hervidero nacional que este año también ha dado pie a fenómenos como el de las acciones meme de GameStop.

En total, en su subreddit, hay 1,4 millones de personas usuarios que están dispuestos a romper los dictados de la cultura del ajetreo y la total entrega a la vida laboral.

La pandemia ha tenido mucho que ver en su crecimiento "porque la gente por primera vez no podía ir a trabajar y se dio cuenta de lo mucho que el mundo seguía girando sin la cantidad de trabajo que teníamos", según uno de los moderadores del foro, un ingeniero afincado en Virginia Occidental que responde al nombre de usuario de Reddit rockcellist, y que ha hablado con el medio Quartz.

El grupo ha sido noticia en los últimos meses por coordinar esfuerzos en todo tipo de actividades, desde el boicot del Black Friday hasta abrumar la web de empleo de la mítica empresa de cerales Kellogg's con solicitudes falsas para dificultar que la empresa sustituya a los trabajadores en huelga. En otra señal de la influencia de la comunidad de Reddit, Goldman Sachs citó a los 'antiwork' en una reciente investigación sobre cómo el movimiento antitrabajo más amplio podría llevar a una disminución de la participación en la fuerza laboral a largo plazo.

Los problemas más comunes que los miembros plantean en el foro, dice rockcellist, son "el estancamiento de los salarios, el exceso de trabajo, y que siempre se espera que un trabajador esté en guardia atento a llamadas". En general, dice, "vemos a mucha gente que simplemente está frustrada con las estructuras jerárquicas en el trabajo y el trato que reciben".

Pero, ¿qué significa realmente ser antitrabajo? Las respuestas son tan variadas como los miembros del grupo.

"No hay una ideología política concreta que sigamos", dice Rockcellist. Los mensajes en el foro son ventanas a "la forma en que cada individuo ve su trabajo, sus contribuciones a la sociedad y cómo se le compensa".

Dicen no tener ideología: les une el hartazgo de las estructuras jerárquicas en sus empleos

En cierto modo, la comunidad antitrabajo podría verse como una sucesora de Occupy Wall Street: un movimiento amplio y disperso sin líderes ni reivindicaciones claras, pero con ganas de un cambio importante a nivel social. "Gran parte de la ideología antitrabajo va de la mano de un cambio en la estructura social de la sociedad, de forma que se sepa que la situación de la vivienda, la alimentación y el bienestar general no están ligados al trabajo", afirma Rockcellist.

Aunque el foro deja que los usuarios definan lo que significa para ellos estar en contra del trabajo, hay algunos principios generales que la mayoría de los miembros pueden apoyar, y que pueden ser motivo de reflexión para las muchas personas que están reexaminando las expectativas sociales en torno al trabajo.

Estos son algunos ellos:

No hay por qué ir hacer más de lo que se nos exige: Un principio importante del movimiento antitrabajo, dice Rockcellist, es resistirse a la presión de ir más allá de las obligaciones laborales.

"Mi padre era un gran defensor de [la idea de que] tienes que hacer más de lo que te piden", dice. "Y entonces su empresa lo despidió. Así que dedicó horas de esfuerzo y trabajo extra. Al final, eso no supuso nada", dice el forero.

Adiós a la jornada de 8 horas: La historia de la jornada laboral de ocho horas se remonta a la revolución industrial, cuando se introdujo como una forma de proteger a los trabajadores de las fábricas del agotamiento y la tensión de los turnos extra largos. El movimiento antitrabajo se opone a la idea de que los trabajadores tengan que estar en sus puestos de trabajo durante ocho horas completas si pueden cumplir con sus responsabilidades en un tiempo más corto.

Ser 'antitrabajo' no significa no querer trabajar: El antitrabajo no es antilaboral Una de las objeciones más comunes que plantean los carteles en el subforo de Reddit sobre el antitrabajo es el argumento de que si todo el mundo deja de trabajar, la sociedad se colapsará. Pero ser antitrabajo no significa deshacerse de los profesores, los médicos, los trabajadores de correos y los recolectores de basura.

Más bien, dice Rockcellist, "nuestro punto de vista es que la forma actual en que se ve el trabajo en la sociedad y la forma actual en que el trabajo apoya a la clase alta en la sociedad no está distribuida de forma justa".