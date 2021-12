Bruce Springsteen vende a Sony los derechos de su discografía por 500 millones de dólares

El cantante Bruce Springsteen ha acordado la venta de los derechos de todas sus canciones a la discográfica Sony Music por alrededor de 500 millones de dólares, un negocio que ha adelantado la revista musical Billboard pero que aún no ha sido comunicado de manera oficial por las partes.

La venta le dará a Sony la propiedad de todo el catálogo de la leyenda de la música rock, incluido el álbum 15 veces platino Born In The USA y el cinco veces platino The River; solo en EEUU ha vendido más de 65 millones de discos.

The Boss ha estado con Columbia Records, de Sony, desde que firmó por primera vez con el sello en 1972, pero en algún momento de su carrera, recoge Reuters, adquirió los derechos de su música como parte de una renegociación de contrato.

Springsteen no es el primero en dar el paso. Otros artistas internacionales ya han venido su catálogo a discográficas en los últimos tiempos: David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young o Carole Bayer Sager, entre ellos.

Warner Music compró los derechos mundiales del catálogo de Bowie en septiembre, y Dylan vendió su catálogo anterior de más de 600 canciones en diciembre del año pasado a Universal por unos 300 millones de dólares.