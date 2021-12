Los consejos de Bill Gates sobre finanzas personales: ahorrar como un pesimista...

Puede que haya gente a la que caiga mejor o peor, pero nadie puede negar la capacidad de Bill Gates para crear un imperio con Microsoft o cambiar una industria por completo en su momento como la de los ordenadores personales.

Considerada durante varios años una de las personas más ricas del mundo, Gates también se ha caracterizado por gestionar su fortuna de forma bastante responsable, incluyendo las actividades de la fundación que fundó con su mujer.

A lo largo de su vida, Gates también ha ido dejando algunos consejos sobre cómo gestionar el dinero que ahora recopilamos a continuación.

Un fondo de emergencia personal y profesional

A pesar de que cuando dirigía Microsoft seguramente no le hubiera costado nada financiarse si pasara por alguna época de apuros, Gates hizo gala desde joven de una práctica que aplicaba tanto a su vida personal como profesional: tener fondos como para mantener su nivel de vida y los gastos de su empresa durante 12 meses. Un dinero que debía estar accesible y no invertido.

A veces Gates reconoció que por esto pecó de precavido, pero que prefiere esa situación a otra más arriesgada.

"Siempre tuve que tener cuidado de que no contratáramos a demasiada gente", dijo en una entrevista de 2017 en televisión. "Siempre me preocupaba porque la gente que trabajaba para mí era mayor que yo y tenía hijos, y siempre pensaba: '¿Y si no cobramos? ¿Podré hacer frente a la nómina?".

Para Gates, optimismo y pesimismo en finanzas se tocan

Lo que Gates entiende es que "solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo".

La mejor manera de aplicar esto para la mayoría de la gente es ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista, según Gates.

Ahorrar como un pesimista significa reconocer que pueden llegar cambios bruscos en cualquier momento. De ahí la idea de Gates de siempre tener un buen colchón económico a mano. El último año y medio con una pandemia que ha trastocado miles de negocios parece darle la razón.

Pero Gates también recomienda "invertir de forma optimista" una vez que se han tenido en cuenta el fondo y los propósitos de cualquier empresa o negocio, algo que en un post de Linkedin contaba que había aprendido de su amigo Warren Buffet.

Invierte en educación

Para Gates, no hay dinero mejor gastado que en formación y educación. Gates abandonó la universidad, sí, pero en un hilo de Reddit en el que participó en 2014, alguien le preguntó: "¿Cuál es tu mejor consejo financiero personal para las personas que ganan menos de 100.000 dólares al año?" Su respuesta: "Invierte en tu educación".

En un discurso de graduación (tardía) de Harvard en 2007, Gates reflexionó sobre su paso por la escuela. "Lo que recuerdo por encima de todo de Harvard era estar en medio de tanta energía e inteligencia. Podía ser estimulante, intimidante, a veces incluso desalentador, pero siempre fue un reto. Fue un privilegio increíble, y aunque me fui pronto, me transformaron mis años en Harvard, las amistades que hice y las ideas en las que trabajé", dijo entonces.