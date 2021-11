Qué se sabe sobre la variante ómicron: ¿Es más contagiosa?¿Resiste a las vacunas?

elEconomista Madrid

Con la pandemia del coronavirus reactivada en Europa y la Navidad a la vuelta de la esquina, se ha identificado en Sudáfrica la nueva variante del coronavirus B.1.1.529, bautizada como ómicron. La Agencia Sinc ha descifrado lo que se sabe actualmente de esta cepa con varios expertos.

Se podría asociar a una mayor transmisibilidad

Iñaki Comas, codirector del consorcio SeqCovid-Spain, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) CSIC, explica que la variante acumula un número grande de mutaciones en la espícula, que podrían estar asociadas a mayor transmisibilidad y otras asociadas a una reducción de la eficacia de los anticuerpos. "Sin embargo, al no verse nunca juntas, no podemos saber si esto es realmente así o no", explica. "El hecho de que de momento se haya visto en crecimiento rápido en Sudáfrica, desplazando a delta, no indica necesariamente una ventaja en transmisibilidad", añde

De hecho, el experto recuerda que la variante beta también fue una que nos preocupó mucho en su momento pero nunca despegó más allá de Sudáfrica. Por tanto, hay que ver qué trayectoria sigue en países con diferentes situaciones epidemiológicas (vacunación, casos en crecimiento o decrecimiento).

Una variante con muchas mutaciones

En este sentido, Fernando González Candelas, codirector del consorcio SeqCovid-Spain e nvestigador de FISABIO-Universitat de València, cuenta que esta es una cepa ligada a un brote en una zona en la que había muy poca circulación del virus y mucha población no vacunada. Además, confirma que tiene más mutaciones que las variantes que hemos visto hasta el momento. "Solamente en la proteína S, en la espícula, ya hay 32 mutaciones respecto del virus original de Wuhan", dice.

Ante este nivel de mutaciones, Iñaki Comas confiesa que esta variante debe vigilarse porque tiene una serie de cambios que ya se han visto en otras cepas de preocupación. "Por tanto, sin caer en alarmismos, hay que seguirla y ver si estamos en un escenario como el de delta de hace unos meses o si es una falsa alarma", asume el experto. "Lo importante es tener en todo el mundo la capacidad de identificar estás amenazas potenciales, seguirlas y valorarlas. La gran mayoría no llegan a nada pero algunas, como delta, han desplazado a las variantes anteriores haciendo un poco más difícil el control epidemiológico", añade.

En cualquier caso, Iñaki Comas recuerda que vacunar a la mayor población posible no es la única solución para evitar el nacimiento de nuevas variantes y frenar la transmisión. Así, pone de relieve que se deben seguir utilizando mascarillas, manteniendo la distancia de seguridad y la ventilación. "Y esa lección nos vale para cualquier variante pasada, presente y futura", setencia.

¿Esta variante compromete la efectividad de las vacunas?

Fernando González Candelas cuenta a la Agencia Sinc que todavía no hay evidencia de que pueda afectar. No obstante, se abe que tiene algunas mutaciones que disminuyen la capacidad de neutralización de anticuerpos concretos, pero las vacunas no disparan la producción de un único anticuerpo, sino de muchos anticuerpos (posiblemente decenas de ellos).

Así, el experto explica que no parece que este virus tenga la capacidad de eludir simultáneamente a todos los anticuerpos que se producen cuando una persona es vacunada. "Disminución sí, pero no como para que tengamos que pensar que va a haber un aumento de la incidencia grave en personas infectadas con esta variante a pesar de estar vacunadas, lo cual no quiere decir que no se tenga que estar vigilando para, si se produce eso, tomar las medidas de control, de revacunación o de nueva formulación vacunal necesarias para corregir esa desviación indeseable", cuenta.

Lo cierto, Pfizer y Moderna ya están investigando la efectividad de sus vacunas y ha prometido una nueva fórmula en 100 días si no funciona.