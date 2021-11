¿Te vas de viaje y no te llega la Tarjeta Sanitaria Europea a tiempo? Esto es lo que tienes que hacer

Los últimos meses del año son una de las épocas más elegidas por los españoles para tomarse unas vacaciones y salir de España. No obstante, la Seguridad Social viene recordando desde varios meses que es imprescindible obtener la Tarjeta Sanitaria Europea para visitar otros países de la Unión Europea. Pero, ¿qué pasa si la has solicitado tarde y no te va a llegar a tiempo?

No hay ningún problema. La Administración prevé este tipo de conflictos, por lo que aporta una alternativa diferente para que el ciudadano no se quede sin asistencia sanitaria fuera de las fronteras españolas: el Certificado Provisional Sustitutorio.

¿Qué es el Certificado Provisional Sustitutorio?

El Certificado Provisional Sustitutorio es un documento que sustituye a la Tarjeta Sanitaria Europea con carácter temporal. Básicamente, hace la misma función que este otro identificativo mientras se carece del oficial.

Se trata de un documento personal e intransferible que acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias durante una estancia temporal en el territorio de uno de los Estados participantes, con independencia de que esta sea por turismo, actividad profesional o por estudios.

Los Estados en los que tiene validez el Certificado Provisional Sustitutorio son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Reino Unido y Suiza.

Cabe recordad que la Seguridad Social advierte de que este documento tiene unos usos previstos y acordados, y que en ningún caso se podrá utilizar para alguno diferente:

- Solo podrá ser utilizado cuando la estancia en el país sea por motivos turísticos, una actividad profesional o por estudios.

- No es válido cuando el desplazamiento tenga la finalidad de recibir tratamiento médico. En este caso, sería necesario el formulario correspondiente emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el Instituto Social de la Marina (ISM).

- No es válido cuando el propietario traslada su residencia al país de destino.

En algunos casos, será necesario asumir una cantidad fija o un porcentaje de los gastos derivados de la asistencia sanitaria en otro país.

¿Cómo puedo solicitar el Certificado Provisional Sustitutorio?

Para obtener el Certificado Provisional Sustitutorio habrá que seguir los mismos cauces que se realizaron para solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea. En primer lugar, será necesario dirigirse a la Sede Electrónica de la Seguridad Social y acceder a Tu Seguridad Social. Para ello, será necesario identificarse:

- Si accede como interesado con Usuario + Contraseña (Cl@ve permanente), para garantizar un mayor nivel de seguridad, se le enviará un código vía SMS al número de móvil que deberá introducir para poder acceder.

- Si accede como representante, deberá incluir el código enviado al representado mediante SMS.

- Si accede como apoderado, deberá estar inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

Una vez identificado, podrá obtener el Certificado Provisional Sustitutorio accediendo al apartado de solicitud de Tarjeta Sanitaria Europea y pulsar sobre 'Descargar Certificado Provisional Sustitutorio'. Por último, tan solo quedará indicar el período de validez del certificado (máximo 90 días).