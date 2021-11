Margarita del Val establece la fecha hasta la que se debería llevar mascarilla en exteriores

elEconomista Madrid

Gracias al alto porcentaje de vacunados, España todavía resiste el aumento disparado de los contagios que se está produciendo en Europa. Sin embargo, los expertos están pidiendo medidas de distancia social para evitar una nueva gran ola. Así, Margarita del Val se ha posicionado sobre el uso de las mascarillas en espacios exteriores.

La viróloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, considera que "en las grandes ciudades, se tendría que pedir mascarilla en exteriores" hasta finales de enero de 2022.

Preguntada en una entrevista a Rac1 recogida este sábado por Europa Press por si el coronavirus podría ser endémico en la primavera de 2022, ha respondido: "No lo descarto, depende de cómo lo hagamos". Ha afirmado que "es probable" que solamente haya que inocularse la pauta completa una vez, y no anualmente. Además, Del Val se ha mostrado partidaria también de continuar con el teletrabajo y ha recomendado que antes de los encuentros navideños, quienes se vayan a reunir con personas de riesgo se hagan test de antígenos.

Las vacunas funcionan y son seguras

A pesar de estas medidas de precaución, Margarita del Val, realizó una defensa de las vacunas contra el Covid-19, que aunque no eviten el contagio sí protegen de la enfermedad grave. Así en la conferencia 'La inmunología de la pandemia y de la campaña de vacunación', que se celebró en un enveto organizado por la Cátedra Ciutat de Castelló, la experta indicó que las vacunas entrenan al sistema inmunitario, estimulan la inmunidad, "y por eso son la solución a las infecciones y a las pandemias".

Ha destacado que el virus SARS-CoV-2 es un virus más, "no es el más virulento conocido", pero -ha aclarado- lo que ha ocurrido para su propagación es que cuando llegó no había ninguna defensa inmunitaria contra él. "No es el más contagioso, de hecho, la varicela es tres veces más contagiosa, o el sarampión, seis veces más e, incluso, no es el más mortífero", ha apuntado la virólogo, quien ha puesto como ejemplo que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sin tratamiento, "provoca la muerte al 90 por ciento de los infectados, mientras que este coronavirus sólo el 1%".

La coordinadora de la Plataforma de Investigación en Salud Global del CSIC ha destacado que el problema del SARS-CoV-2 es que es un virus silencioso. "No se transmite tanto como otros pero lo hace de una manera muy silenciosa de tal forma que el día que tenemos la mayor cantidad de virus en la nasofaringe es de uno a tres días antes de los síntomas, si los tenemos, de forma que cuando ese primer día nos estamos pensando si ese picor de la garganta es la COVID, pues resulta que llevamos dos o tres días contagiando a todos nuestros contactos", ha dicho.

Del Val ha afirmado que la capacidad que tiene cada uno de de contagiar a los demás es más o menos la misma en todas las situaciones, incluso vacunados, aunque es un poco más baja, y la consecuencia de esto es que se infectarán todos, "antes o después", ya que "es un virus que no se podrá erradicar porque no se podrá vacunar a todas las personas adultas del mundo".