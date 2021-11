El hábito que enfrenta a Jeff Bezos y Elon Musk a la hora de dirigir sus empresas

Jeff Bezos y Elon Musk. Elon Musk y Jeff Bezos. Dos de las personas más ricas del mundo y también dos de los empresarios con más éxito de la actualidad. Sin embargo, a la hora de dirigir sus empresas, hay algo que los diferencia profundamente: el peso que dan a sus rutinas de trabajo y descanso.

Mientras Musk ha defendido en varias ocasiones que para sacar adelante sus empresas ha tenido que llevar a cabo "jornadas de 16 a 20 horas" con apenas descanso, o durmiendo en la fábrica, Bezos, pese a que también pasó por una época en la que desdeñaba el sueño, acabó diciendo que si no dormía 8 horas diarias, era casi mejor no ponerse a trabajar.

Bezos pasó de dormir 4 horas a 8 diarias

"Pienso mejor. Tengo más energía. Mi estado de ánimo es mejor desde que me concentro en dormir 8 horas. Obviamente hay días que no lo consigo, pero lo que sí que hago es intentarlo siempre", dijo Bezos en un debate en el Club Económico de Washington en 2018.

Mientras seguía al frente de Amazon, Bezos contaban que al final de su carrera consiguió llevar a cabo una rutina que sería la envidia de muchos. Duerme ocho horas cada día; desayunaba en casa con sus hijos; empezaba a trabajar sobre las 10 de la mañana; y dejaba el trabajo a las 5 de la tarde.

"Me acuesto temprano, me levanto temprano, me gusta perder el tiempo por la mañana", normalmente leyendo el periódico mientras se toma una taza de café, dijo en esa misma conferencia.

"Si tomo tres buenas decisiones al día, es suficiente", explicó. "Pero deben ser de tan alta calidad como pueda hacerlas", explicando que en su trabajo valía más la importancia de las decisiones que hacer muchas cosas.

También ponía el ejemplo contrario: "Vamos a volvernos locos y digamos que he dormido cuatro horas al día. Recuperaría cuatro horas supuestamente productivas. Así que antes tenía, digamos, 12 horas de tiempo productivo durante cualquier día de vigilia, ahora de repente tengo 12 más cuatro: tengo 16 horas productivas".

Eso supone un 33% más de tiempo para tomar decisiones, explicó. En otras palabras, si iba a tomar, digamos, 100 decisiones, puede tomar 33 más.

"Pero, ¿merece la pena si la calidad de esas decisiones puede ser menor porque estás cansado o malhumorado o cualquier otra cosa? Probablemente no", afirma.

La ciencia le da la razón

Aunque Musk ha dicho después que sus rutinas se han ido estabilizando tras las fases iniciales de los primeros años de Tesla, la ciencia da la razón a todos aquellos que apuesten por dormir bien para rendir mejor.

Un estudio de 2017 publicado en Annals of Neurology descubrió que dormir poco puede llevarnos a tomar decisiones más arriesgadas, y puede que ni siquiera nos demos cuenta de que lo estamos haciendo.