¿Puedo acceder a la prestación por nacimiento si no tengo empleo?

La Seguridad Social ha vuelto a recordar que aquellas personas que no tienen trabajo y están cobrando una prestación por desempleo no pueden cobrar una ayuda por nacimiento de un hijo. No obstante, esto no quiere decir que el progenitor no tenga derecho a esta ayuda. De hecho, la prestación por ser padre o madre prevalece respecto al subsidio por desempleo.

En este sentido, la Seguridad Social avisa de que es el propio beneficiario el que tiene solicitar la suspensión de la prestación que venía recibiendo para empezar a percibir la ayuda por nacimiento de un hijo.

¿Cómo puedo solicitar la prestación por nacimiento?

Si el ciudadano percibe una prestación por desempleo de nivel contributivo y cumple los requisitos para acceder a la prestación por nacimiento de un hijo, debe solicitar su suspensión al SEPE y solicitar la prestación de nacimiento al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para ello, los solicitantes tienen varias vías para pedir esta ayuda:

Telemáticamente, con o sin certificado digital

Como en la mayoría de los trámites con la Seguridad Social, el solicitante tiene dos opciones: utilizar el certificado digital o Cl@ve, o realizar el proceso sin estos metodos de identificación.

En el primer caso, podrá solicitar la prestación a través del portal Tu Seguridad Social. El beneficiario tan sólo tendrá que rellenar los datos y adjuntar la documentación correspondiente.

En caso contrario, el solicitante también puede utilizar la plataforma para trámites sin certificado digital del INSS.

Por correo ordinario

Por otro lado, el solicitante también tiene la posibilidad de descargar y rellenar el formulario de solicitud que se encuentra en la web de la Seguridad Social.

Tras realizar este paso, tan solo tendrá que remitirlo por correo ordinario a la Dirección Provincial del INSS o del ISM correspondiente, junto al resto de la documentación.

Presencialmente, en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social

Para llevar a cabo la solicitud de esta manera, será necesario disponer de cita previa. El interesado tan solo tendrá que presentar la misma solicitud que tiene que incluir en el correo ordinario y el resto de la documentación.