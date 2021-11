Así es la fatal predicción sobre el coronavirus en España de un instituto de la Fundación de Bill Gates

Desde hace unos meses, España viene evidenciando una clara vuelta a la normalidad en prácticamente todas las áreas. Con la peor etapa de la covid-19 ya pasada, gracias principalmente a las vacunas, sin embargo varios organismos advierten de no bajar la guardia. El último, el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), propulsado por la Fundación Bill y Melinda Gates, que augura un futuro negro de casos tras Navidad.

Con la llegada de las bajas temperaturas, la gripe se está comenzando a hacer evidente en España. Un aumento de los casos, al tiempo que se estabilizan los contagios por coronavirus, que es consecuencia del menor uso de las mascarillas, el levantamiento de las restricciones y el relajamiento de la población.

Hechos todos que podrían derivar en un aumento severo de los casos de covid-19, potenciados también por la campaña de la gripe. Así lo ha advertido el IHME, desde su sede de Seattle, donde asemeja la incidencia a la vivida durante el verano con la quinta ola.

Podría haber 100.000 positivos diarios si se baja la guardia con mascarillas y restricciones

De esta forma, los contagios registrados en España podrían superar los 90.000 casos a finales de enero, una vez hayan pasado las navidades y con ellas se haya apreciado una relajación social. Para evitarlo, el instituto propulsado por Gates pone como clave la próxima semana, una vez se acerque el inicio de diciembre y se acentúen las reuniones y compras con masificación de población.

1.200 fallecidos diarios

Además, el IHME ve clave también el dejar de usar la mascarilla por grandes grupos poblacionales, más si cabe en aquellos que están recibiendo ahora la tercera dosis de la vacuna. Hechos que, por último, derivarían también en un aumento de los fallecidos a consecuencia de la covid-19, aunque no de forma tan latente como en los contagios.

Para esto, el instituto proyecta tres escenarios. En el mejor de los casos, los muertos diarios por coronavirus se establecerían alrededor de 70 personas en toda España, en un escenario medio serían de 200 al día, mientras que en el peor caso superarían los 1.200 decesos.

En el último recuento a fecha de publicación de este artículo, España registra diariamente 725 casos positivos de covid-19, así como 46 personas han fallecido en la última semana a consecuencia de la pandemia. En total, desde marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad contabiliza 5.032.056 contagios y 87.558 muertos.