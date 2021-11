Los mejores trucos de la gurú de la austeridad: así comprarás una casa en menos de cinco años

Una mujer china de 32 años ha sido noticia en su país por los consejos de austeridad que ha dado a aquellos que estén interesados en ahorrar renunciando a todo tipo de lujos. Su nombre es Wang Shenai y sus trucos ya han sido vistos por más de 500 millones de personas.

"Para algunas personas, gastar dinero les hace felices. En cambio, yo no me siento feliz en absoluto. Me siento nerviosa y ansiosa cuando lo gasto ", confesó al medio South China Morning Post. Wang es una mujer de 32 años, casada y con dos hijos que ha conseguido comprar dos propiedades en nueve años.

Según cuenta, tanto ella como su marido son capaces de vivir con el 10% de su sueldo. Wang, que creció en la pobreza, aprendió a ahorrar gracias a su madre, que le inculcó el valor del dinero y el sacrificio que supone renunciar a todo tipo de tentaciones.

El primer consejo de Wang es no gastar dinero en ropa nueva. Intenta pedirla prestada a tus amigos o familiares. Tal y como indica, solo se gasta dinero en ropa interior porque "no es buena idea usarla prestada de otras personas". Pese a ello, su presupuesto no supera los 13 euros anuales.

No gastar en ropa, usar siempre el transporte público o alejarse de la vida social son algunos de sus consejos

Otro consejo es el de usar siempre el transporte público en lugar del coche. Cuando puede, Wang recurre a cupones gratis que encuentra por Internet para no gastar en transporte. Además, tampoco gastan en muebles, ya que cuando los compran suelen ser de segunda mano o cuando los encuentran gratis.

Wang también recomienda no asistir a eventos o actos que impliquen no invertir un solo euro. Con esto, su vida social se reduce a la mínima expresión. También declara que nunca van de vacaciones porque eso supone gastar dinero.

Esta mujer forma parte de un grupo online de 400.000 usuarios llamado Frugal Women's Federation donde comparte sus trucos ahorrar y gastar lo menos posible. Su fama ha provocado que muchos la critiquen en redes sociales acusándola de "tacaña". "Ahorrar dinero no es nada de lo que avergonzarse", confiesa Wang.

Por el momento, se desconoce a qué se dedica y cuál es su sueldo y el de su marido, pero su experiencia en el mundo de la publicidad y del marketing le abrió los ojos para gastar en lo que verdadermente necesita.