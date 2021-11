Merck compartirá la fórmula de su píldora Covid con 105 países pobres con dificultades de acceso a las vacunas

La compañía Merck ha conseguido reducir la tasa de hospitalizaciones y muertes por coronavirus a la mitad en pacientes que tomaron su píldora Covid. Los ensayos clínicos han demostrado que este tratamiento reduce drásticamente el riesgo de enfermarse gravemente o morir y, por este motivo, la empresa ha decidido compartir su fórmula con 105 países en desarrollo.

Merk ha otorgado una licencia, respaldada por las Naciones Unidas, para que los gobiernos de los países más pobres, principalmente de África y de Asia, puedan fabricar y vender la píldora Covid a un precio más reducido, ya que estos territorios sufren una devastadora escasez de vacunas.

Para ello, la compañía ha recurrido a Medicines Patent Pool, una organización que trabaja para que las naciones en desarrollo tengan acceso a tratamientos médicos. A través de este acuerdo, se espera que estos países puedan ofrecer este medicamento por tan solo 20 dólares, lo que incluye un tratamiento de cinco días. Una cifra que se aleja drásticamente de los 712 dólares que EEUU pagará por tratamiento.

De hecho, la administración estadounidense ya ha comprado 1,7 millones de dosis de este medicamento, denominado molnupiravir, por 12.000 millones de dólares. Además, Merck ya había informado recientemente sobre sus intenciones de obtener la aprobación de otros reguladores a nivel internacional para poner en circulación más de 10 millones de dosis para finales de año.

Merck ya había compartido la fórmula con ocho fabricantes indios

Antes de que la compañía anunciase el pasado miércoles que democratizaría el acceso a este tratamiento, Merck ya había otorgado la licencia de fabricación a ocho empresas farmacéuticas indias. No obstante, el miedo a que la fabricación en una sola región no permitiese el acceso a la píldora del resto de territorios propició este acuerdo, según las declaraciones de Jenelle Krishnamoorthy, vicepresidenta de política global de Merck, tal y como y recoge The New York Times.

Por su parte, los activistas por el acceso a las medicinas de los países más pobres celebraron con gran sorpresa esta noticia, ya que la calificaron como una iniciativa inusual para una compañía occidental. "La licencia de Merck es una protección muy buena y significativa para las personas que habitan en países donde vive más de la mitad de la población mundial", señaló James Love, directora de Knowledge Ecology International, una organización de investigación sin fines de lucro.

El G20 acuerda ampliar el acceso de los países pobres a las vacunas

La licencia de Merck para fabricar sus vacunas en las naciones menos desarrolladas ha ocurrido al mismo tiempo que el G20 ha puesto sobre la mesa la difícil situación por la que pasan estos países. Tal y como señaló el primer ministro de Italia, Mario Draghi, anfitrión de la cumbre en Roma, solo el 3% de los habitantes de estas regiones está vacunado, mientras que el 70% de los residentes en países desarrollados ha recibido al menos una dosis.

Una situación que Draghi califica como "moralmente inaceptable". Por este motivo, los líderes del G20 han alcanzado un acuerdo para responder a esta brecha mundial, de tal manera que las 20 economías más ricas del mundo vacunarán al 70% de la población mundial contra el COVID-19 para mediados de 2022.