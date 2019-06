Maragall copia a Ciudadanos y plantea a Colau repartirse la Alcaldía de Barcelona dos años cada uno

El candidato a la Alcaldía de Barcelona por ERC, Ernest Maragall, ha planteado este viernes repartir el cargo con la alcaldesa en funciones y también candidata, Ada Colau, dos años cada uno, y poner "el contador a cero".

Le ha pedido que abandone "toda posibilidad de ser escogida alcaldesa con los votos de Manuel Valls" y sentarse a hablar con ERC, como ella quiera, para hablar de todo, ha dicho en declaraciones a los medios en el Parlament.

Esta es una opción -la misma que propuso ayer Ciudadanos al PP en Madrid- que Maragall había descartado hasta ahora, y que Colau ha dicho este mismo viernes que no se había planteado en ninguna reunión de negociación entre comuns y republicanos, en la que los comuns se habían centrado en apostar por un tripartito también con el PSC, algo que ya han dado por descartado.

La dirigente de BComú Janet Sanz, ha reaccionado a la propuesta diciendo que "no hacemos valoraciones sobre cosas que no están sobre la mesa. Las propuestas deben ser reales y han tenido tiempo para hacerlas". Además, ha reconocido sentir "cierta sorpresa porque vemos que son declaraciones que no expresan ninguna propuesta concreta. No hay ninguna propuesta a valorar".