Ni ERC ni Ciudadanos: el futuro de Cataluña dependerá de Podemos

Con Xavier Domènech, el hombre del llanto ful, el pendientín estratégico y el morreo estomagante, se tiene la sensación de tratar con cierto personaje de Tom Wolfe que aparecía en La izquierda exquisita, aquel tipo que siempre llegaba tarde a todas las modas. El tragicómico aspirante a moderno que se aventuró a comprar unos pantalones de campana justo el primer día que Mick Jagger compareció en público enfundado en ajustadísimos tejanos de tubo. El mismo que, clarividente, dio en rasurarse greñas y patillas sólo cinco minutos antes de que John Lennon se exhibiera cubierto con larga barba e indómita melena.



Como él, Domènech, ese hijo nada pródigo de una pareja de ácratas de la CNT de Sabadell, se nos acaba de apuntar a la tercera vía, añejo, roído, destartalado eufemismo con que se designa a la cataplasma equidistante entre la fiebre separatista propia del indigenismo asilvestrado y la pura y simple lealtad al orden constitucional de los demócratas.



Pero el problema de la tercera vía, en tiempos de abarrotada calzada que colapsaron decenas y decenas de arbitristas vocacionales, tanto autóctonos como foráneos, es que en este preciso instante recuerda a las desoladas veredas que el viajero se topa al transitar por cualquier pueblo fantasma de la España vacía.



Desde el día en que Artur Mas abrió oficialmente la veda del procés, ahí no quedó nadie. Y en esto apareció Xavier. El tercerismo, esa soga de la que ahora pende el testaferro de Colau, es doctrina que se asienta sobre un mito secular que acaba de derrumbarse al estrepitoso modo, la ficción repetida hasta la nausea de que Cataluña constituye un sol poble.



Voluntarista quimera que terminó de saltar por los aires en cuanto Puigdemont transmutó la charlatanería independentista de toda la vida en muy concretos supuestos tipificados en el Código Penal.



Desde entonces, las dos Cataluñas, pues dos han sido siempre, habitan en sendos compartimentos estancos ya por entero ajenos entre sí.



Empecinarse en no querer ver ese insondable abismo doméstico es lo que aboca a Domènech a acabar constituyendo materia prima para otro guión de Wolfe.



El tufo del autoplagio



Por lo demás, el currículum civil del valido luce casi tan discreto y minimalista como ese muy comedido arete que adorna el lóbulo de su oreja izquierda. Docente precario y ocasional en la Universidad, eso que en tiempos se llamaba penene, los títulos de sus publicaciones que se quieren académicas desprenden el tufillo inconfundible del autoplagio.



Una manera como otra cualquiera de engordar la nada con sifón. Así, Domènech figura en los anales oficiales de 2008 como el autor de la obra titulada Clase obrera, antifranquismo y cambio político. Solo un par de años más tarde, en 2010, vuelve a aparecer en el mismo inventario como el responsable de otra pieza, en teoría distinta y distante, llamada La formación de la clase obrera bajo el franquismo.



Y apenas 24 meses después, en 2012, de nuevo engrosaría su lista personal de originales doctos al mandar a la imprenta un nuevo ensayo en cuyo encabezamiento figura, lacónico, el epígrafe La clase obrera bajo el franquismo. Tres por el precio de uno.



Cuánto se echa a faltar, por cierto, una edición catalana de La traición de los clérigos, de Julien Benda, ese alegato contra los mandarines de la cultura francesa y su entusiasta afán por prostituirse de grado al servicio de Vichy. Y es que la rendida obediencia al nacionalismo indigenista con mando en plaza de los Fontana, Termes y compañía, que no otros fueron los genuinos mentores intelectuales de Domènech, en nada desmerece a la de sus pares franceses en tiempos de Pétain. Repárese si no en la lista de académicos que se ofrecieron a colaborar, aunque no gratis et amore, en esa comedia bufa de historia-ficción patrocinada por la Generalitat que pretende enfrentar el pasado de Cataluña ante, con y contra el de España toda. De aquellos lodos, estos comunes.



Es probable que ni él mismo lo sepa, pero nuestro esforzado funambulista de la equidistancia imposible lleva la gran mentira del relato nacionalista catalán impresa en su propio DNI.



El apellido Domènech parece a primera vista la variante catalana de Domingo. Pero no lo es. Y ello porque la voz Domingo resulta ser tan catalana como Domènech. Así, en los registros parroquiales del siglo XIV ya figuraban montones de bebés locales bautizados con ese nombre, Domingo. Hay Domingos catalanes, y a patadas, en el siglo XV, en el XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX y en los dos primeros tercios del XX. A lo largo de 600 años consecutivos, pues, los Domingo y los Domènech convivieron dentro de Cataluña en pacífica armonía.



Pero, allá a finales del siglo XX, los normalizadores de Pujol decidieron que eso no podía seguir bajo ningún concepto. Dicho y hecho.



Los policías de la lengua se dedican desde entonces a expurgar de forma sistemática cualquier documento histórico en el que aparezca algún Domingo. En cuanto lo descubren, al punto lo borran en el acto para colocar un Domènech espurio en su lugar. Por imposturas así se va a inmolar Xavier. El 21 por la noche llorará, pero de verdad.