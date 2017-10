Decenas de miles de personas toman las calles de Cataluña en protesta por la actuación policial del 1-O

A las 14:00 horas, han dado por finalizada la protesta en Barcelona

La gente ha continuado protestando de forma pacífica y festiva

Además, en Girona se han manifestado otras 30.000 personas

Protestas en Barcelona durante la jornada de este martes. Imagen: Luis Moreno

Decenas de miles de personas se han concentrado este martes en diversos puntos de Cataluña en protesta por las cargas policiales durante el referéndum del 1-O y coincidiendo con la jornada de huelga general. En Barcelona se han producido las más multitudinarias, protagonizadas por estudiantes, trabajadores e incluso bomberos y donde, según el Ayuntamiento, han llegado a reunirse 300.000 personas. EN DIRECTO | Huelga general en Cataluña tras el referéndum independentista del 1-O.

La movilización más masiva ha sido la manifestación desde la plaza Universitat hasta al Parlament, con miles de personas entre estudiantes y otros colectivos que se han ido sumando a la marcha, tras concentrarse ante diversos colegios electorales que fueron desalojados el 1-O y ante la Delegación del Gobierno.

Además diversas entidades habían convocado concentraciones en los centros desalojados por la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el domingo. También la plataforma Universitats per la República había convocado un acto que se ha convertido en una masiva manifestación que ha partido de la plaza Universitat, ha seguido por la Gran Via y ha ido incorporando gente a su paso ante la petición de sus organizadores de que la gente se incorporara por los laterales y tras la cabecera, que rezaba 'Democràcia'.

Al llegar al paseo de Gràcia se han unido con una manifestación de bomberos que venían de protestar ante la Delegación del Gobierno: tras confluir, los bomberos se han encargado de encauzar la manifestación ordenadamente hacia el Parlament, haciendo un cordón humano y creando un pasillo por donde caminaban los manifestantes.

La manifestación ha transcurrido de forma pacífica, festiva y reivindicativa por la Gran Via hasta girar hacia el Parlament en la plaza Tetuán, y se han podido escuchar cánticos como 'Menos policía y más bomberos', 'Los catalanes hacen cosas', 'Hemos votado', 'Guardia Civil, iros de aquí' y 'Fuera las fuerzas de ocupación'.

La manifestación ha pasado bajo el Arc de Triomf, donde se ha detenido para hacer un minuto de silencio por los heridos en el 1-O y para cantar 'Els Segadors', y después ha pasado por delante del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), seguidos de cerca por varios mossos d'Esquadra, que han sido aplaudidos por los manifestantes.

Los manifestantes han llegado a las puertas del Parlament y el cordón de bomberos se ha colocado delante, tras hablar con los agentes de Mossos que estaban a las puertas de la cámara -seis furgonetas de los antidisturbios de la policia catalana flanqueaban el edificio-.

Los manifestantes han entonado cánticos como 'Las calles serán siempre nuestras', 'Nuestro Parlament no se toca', 'Nuestros abuelos no se tocan', 'Más bomberos y menos policía' y 'No hacemos huelga, hacemos historia'.

"Defender el Parlament"

A las 14:00 horas, los organizadores han dado por finalizada la protesta y los bomberos se han marchado sobre las 14:30, aunque la gente ha continuado protestando de forma pacífica y festiva.

La portavoz de Universitats per la República, Marta Rosique, megáfono en mano, ha asegurado: "Estamos aquí porque defenderemos el Parlament, porque defenderemos la república".

Rosique ha recordado la actuación policial del 1-O desalojando por la fuerza colegios electorales, y la ha contrastado con la de los votantes, cuya actitud considera "la prueba de que el pueblo quiere la república" de forma pacífica, y ha llamado a seguir movilizándose en las protestas convocadas para la tarde de este martes.

Otra manifestación ha bajado por la calle Pau Claris y por la Via Laietana, donde está la Jefatura de la Policía Nacional, ante la cual muchos manifestantes se han concentrado y han entonado cánticos contra la actuación policial.

30.000 personas en Girona

Por otro lado, unas 30.000 personas se han concentrado ante la delegación de la Generalitat en Girona con motivo de la manifestación del sector educativo convocada allí por los mismo motivos que las que se han convocado en el resto de Cataluña.

Anteriormente, otras 3.000 personas, según la misma fuente, se han reunido ante las puertas del colegio Verd de la capital gerundense, que fue escenario el domingo de enfrentamientos con la policía al ser uno de los habilitados para ejercer el voto en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

El turno de discursos ha contado con el protagonismo del Colegio de Abogados de Girona, cuyo decano, Carles McCragh, ha explicado que este colectivo "quiere libertades y que el pueblo sea respetado".

En Figueres, el conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, se ha personado ante el instituto Muntaner de esta ciudad, escenario también de enfrentamientos el domingo, para depositar una flor como han hecho numerosos vecinos.

La jornada, además de por estas concentraciones, ha estado protagonizada en la provincia de Girona por los numerosos cortes de carreteras, que han complicado la circulación.

