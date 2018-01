Nada ha cambiado en el BCE pese al optimismo de las últimas actas

Mario Draghi. Foto: Archivo

Hasta el pasado jueves 11 de enero, las expectativas de escuchar novedades en la reunión de este jueves 25 de enero del Banco Central Europeo (BCE) no eran demasiado altas. La entidad había lanzado sus nuevas previsiones macroeconómicas para el año 2018 en el último encuentro, y todo apuntaba a que en esta ocasión no habría cambios de discurso ni de política monetaria. Sin embargo, ese 11 de enero, algo cambió: las actas de ese encuentro se publicaron, y reflejaron un optimismo mayor de lo previsto por parte de los miembros del Consejo de Gobierno de la entidad, lo que hizo que muchos analistas empezasen a valorar que la normalización monetaria en la eurozona se aceleraría. Ahora, la encuesta que realiza Bloomberg previa a las reuniones de la entidad a más de 50 economistas muestra cómo la opinión generalizada es que no habrá sorpresas esta semana: todo sigue igual, con la previsión de que en diciembre acabará el QE, y que los tipos de interés se incrementarán en el tercer trimestre de 2019.

De las actas de la reunión de diciembre llamó la atención que hubo un debate importante entre los miembros del BCE sobre si había llegado el momento de cambiar el discurso sobre sus políticas, algo que finalmente no ocurrió. Estas actas fueron recogidas por el mercado con compras de euros -llegó a batir los 1,22 dólares por primera vez desde diciembre de 2014-, y la probabilidad que recoge Bloomberg sobre el momento en el que se subirán tipos en la eurozona se adelantó hasta diciembre de este año. Sin embargo, esta estimación ha ido perdiendo fuelle, y ahora ya hay que volver a mirar a 2019 como el momento en el que el algoritmo marca que se subirán los tipos en la eurozona.

Los expertos hablan

Los 53 expertos encuestados por la agencia estadounidense telegrafían de forma clara la secuencia que va a llevar el BCE en su plan de normalización monetaria.

En primer lugar, debería llegar un cambio en el discurso de Mario Draghi, presidente de la entidad, sobre el programa de compras de deuda, que hasta ahora ha estado centrado en destacar que "seguirá vigente el tiempo que sea necesario", e incluso que "podría ampliarse" si las condiciones lo exigen. En junio los expertos esperan que el BCE anuncie una fecha final para el QE, que consideran será en diciembre de este año. Antes, en septiembre, creen los expertos que Draghi cambiará su discurso sobre los tipos de interés, que hasta ahora mantiene que "podrían seguir en niveles actuales incluso mucho tiempo después de que termine nuestro programa de compras". Sin embargo, "mucho tiempo" podría no ser tanto, teniendo en cuenta que los analistas creen que en el segundo trimestre de 2019 se aumentará la facilidad de depósito, desde el -0,4% actual, y que en el tercer trimestre se subirán los tipos de interés de referencia, desde el 0% actual.

PUBLICIDAD