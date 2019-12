Wall Street abre la última sesión de un año espectacular con caídas moderadas

Los principales índices de Wall Street abren la última sesión del año con caídas moderadas. En concreto, el Dow Jones baja un 0,22%, el S&P 500 desciende un 0,58% y el Nasdaq se deja un 0,33%. La bolsa de EEUU despide hoy un año espectacular a pesar de las tensiones comerciales entre EEUU y China.

El Dow Jones y el S&P 500 van a cerrar hoy su mejor ejercicio desde 2013 con subidas que van desde el 23% del Dow Jones al 34% del Nasdaq. Hoy los principales índices neoyorquinos repiten las caídas que registraron ayer y se alejan de máximos históricos.

"Ya advertíamos a corto que la elevada sobrecompra a corto plazo debe ser aliviada y es por ello que no nos sorprenden las caídas que vimos en la jornada de ayer y que aún podrían tener continuidad en busca de la directriz alcista que viene guiando las alzas en el S&P 500 durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 3.200 puntos, que además coinciden con un hueco que se abrió al alza fechas atrás. Mientras este entorno de soporte no se pierda entendemos que no hay que preocuparse lo más mínimo de la actual consolidación de corto plazo", señala Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader.

Hoy las caídas se han comenzado a gestar después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, acusara a Irán de estar detrás de la embajada del país en Irak. Posteriormente, anunció que la primera fase del acuerdo comercial con China será firmado el 15 de enero en la Casa Blanca.

Ha sido un ejercicio especialmente positivo para las empresas tecnológicas, entre las que están las de mayor volumen en el mercado, como Apple, cuyo valor ha subido en torno al 84%, o Microsoft, un 56%, y empresas auxiliares relacionadas, como AMD (153%) o Micron (74%).

Así, el parqué neoyorquino extiende su ciclo alcista más largo de la historia pese a la sombra de una recesión proyectada por varias inversiones en la curva de rendimiento de los bonos públicos, que se consideran una señal fiable de alerta, y otros problemas acaecidos este año.

Algunos analistas temían una "recesión en los resultados" de las corporativas, pero la mayoría de las 500 cotizadas del índice S&P dieron una "sorpresa positiva" en el tercer trimestre con ganancias por acción superiores a las estimaciones, según indicó el analista John Butters, de la firma FactSet.

En lo que parece ser uno de los mejores ejercicios para Wall Street desde 2013, los analistas señalan, no obstante, que los inversores han retirado 135.500 millones de dólares de fondos centrados en acciones de EEUU, de acuerdo a datos de Refinitiv, debido a la guerra comercial y el temor a una posible recesión.

Pero, por otra parte, los economistas de los principales bancos estadounidenses prevén que la expansión económica se alargue, aunque a un ritmo más moderado, este 2020 marcado por las elecciones presidenciales, en las que buscará la reelección el actual mandatario, Donald Trump.