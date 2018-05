Trump retira a EEUU del pacto nuclear con Irán: "La promesa de Irán es una mentira"

Que las bolsa estuvieron duramente afectadas?. Desde luego no ha sido en US, porque para cuando hablo en Pres. Trump, el Dow caia 59 puntos. Pero claro si se reproduce lo que diga CNN y si es en esta˜õl peor aun, pues vais listos. No acertareis nunca jamas, progres, porque CNN solo hace que mentir.