El Ibex 35 intenta alejarse del abismo de los 9.600 puntos

Yo veo el Ibex en 9700 puntos, que es la cotización que tiene a día de hoy. La cotización que vaya a tener en el futuro no la sabe nadie. Las previsiones que hacen los expertos no son más que especulaciones cuya probabilidad de acertar, no creo que supere en mucho la de tirar una moneda a cara o cruz (de hecho si superase ligeramente el método de cara o cruz, en el largo plazo siempre acabarías ganando, puesto que tendrías una probabilidad de acertar por encima del 50 por cien)