El Ibex 35 abre con una caída del 0,5% hasta los 9.707 puntos

Nadie quiere darse cuenta, pero lo que ocurre tiene una explicación muy clara y que va más allá de la política de Trump: El mundo se ha "japonizado".



Y este significa que los tipos de interés ya no pueden alejarse mucho del cero, incluso que tendrán que ser negativos en algunos momentos puntuales.



Esto a los bancos centrales no les gusta, sobre todo, porque es el reconocimiento de que han perdido el instrumento de control más poderoso que tenían.



Pero es lo que hay y si en Japón han aprendido a vivir con esta situación, en el resto del mundo también podemos hacerlo.



Y si esto no se acepta porque no se quiere o porque no se entiende, volveremos a 2.008 y vuelta a empezar.