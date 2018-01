770 420

Rato acusa a Guindos de precipitar el rescate de Bankia para beneficiar a la gran banca con la nacionalización

Cree que el Gobierno quiso el rescate de España y sólo logró el bancario

Culpa a Zapatero de relajar las exigencias a la banca e inflar la burbuja

"A mi en 30 años de política no me puede acusar de delincuente", dice molesto

El que fuera vicepresidente y ministro económico de los gobiernos de José María Aznar, exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha responsabilizado a la etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de relajar las exigencias a las entidades financieras y provocar la burbuja de crédito.

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Rato ha lamentado que, tras su mandato, se abandonara el consenso político para elegir la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a pesar de los acuerdos alcanzados con el PSOE anteriormente para "evitar la politización de la cúpula" del organismo supervisor.

"Un consenso que, lamentablemente, se abandonó en siguientes legislaturas, junto con la aplicación de las provisiones contracíclicas, que también se abandonaron", ha aseverado. Estas provisiones -ha recordado que el sector financiero español las usó de forma "pionera" durante su mandato- cayeron de forma "intensa" durante los años 2005 y 2006, ya con el PSOE en el Gobierno, según datos del Banco de España esgrimidos por Rato.

En este sentido, ha subrayado que, según el propio Banco de España, "se comprueba la explosión de crédito a partir de 2004", ya que si bien la relación de crédito con PIB "no superó el 120% hasta 2003", este indicador "se elevó hasta el 210% en años posteriores".

Rajoy quiso un rescate completo de la economía

Rato ha dado a entender que el Gobierno de Rajoy quiso el rescate de la economía española en su conjunto tras su llegada al poder. Sin embargo, ha añadido, sólo logró el del sector financiero en el verano de 2012, "el único rescate que le ofrecieron", y la prima de riesgo española llegó a 700 puntos básicos, más de 400 puntos por encima que un año antes. Todo ello contribuyó, en su opinión, a que entre enero y septiembre de ese año, 250.000 millones salieran de la banca española, el 25% del PIB.

El rescate a la banca se consiguió después de que De Guindos, a poco de asumir el cargo afirmara que el sector necesitaba más de 50.000 millones. A partir de ese momento, las acciones de todos los bancos empezaron a caer y el Ejecutivo se apresuró en aprobar dos decretos con mayores exigencias para cubrir el riesgo inmobiliario.

El primero de ellos llegó en febrero y el grupo BFA-Bankia fue capaz de cubrirlo, pero el segundo decreto llegaría en mayo de 2012 y antes de que se aprobara, según Rato, De Guindos le exigió que dimitiera como presidente de Bankia. La petición llegó durante una reunión con Rato y los principales banqueros del país -Emilio Botín, Francisco González e Isidro Fainé, presidentes entonces de Banco Santander, BBVA y CaixaBank-. Pero no se trataba del primer encuentro entre De Guindos y los grandes banqueros, ya que Rato ha detallado que antes había habido otros dos en los que el ministro llegó a encargar a los competidores que calcularan las provisiones que necesitaría Bankia.

Guindos se encargó del rescate y se benefició de él

Ha asegurado que estas entidades se encargaron de hacer la previsión de provisiones antes de su nacionalización, y que estos mismos bancos fueron "los grandes receptores de los depósitos que salieron" tras su rescate. "Durante mis conversaciones con Guindos sobre Bankia en marzo, abril y mayo de 2012, este se apoyó en los principales competidores a los que llegó a encargar realizar cuáles eran las necesarias provisiones para Bankia", ha manifestado, añadiendo posteriormente que "estos mismos competidores fueron, sin duda, los grandes receptores de depósitos que salieron de Bankia tras su nacionalización en el verano de 2012".

Asimismo, ha asegurado que "en ninguna de estas tres reuniones estuvo presente el Banco de España". "En mi opinión personal, por lo que valga, es que se le ocultaron estas reuniones", ha dicho, recalcando que, mientras, el supervisor, gobernado entonces por Miguel Ángel Ordóñez, se encontraba aprobando las propuestas de aprovisionamiento que le hacía Bankia para cumplir con las exigencias del decreto Guindos.

Durante su comparecencia como testigos en la causa judicial que investiga la fusión que dio lugar a Bankia, y su posterior salida a bolsa, Botín, Fainé y González admitieron en mayo de 2013 ante el juez Andreu que fueron convocados los días 4 y 6 de mayo de 2012 por Guindos para abordar con él y con Rato la preocupación que existía en los mercados internacionales por Bankia.

Salida a bolsa de Bankia

De su etapa como banquero y de la salida a bolsa de Bankia, por la que se sentará en el banquillo, Rato ha reiterado que en junio de 2010 la fusión prevista por Caja Madrid era con cinco cajas pequeñas, pero un mes después le citan en el despacho del gobernador del Banco de España, en aquel momento Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que sume a Bancaja.

Después de una inspección del supervisor de dos años, el Banco de España consideraba "plenamente absorbible" con el dinero prestado por el FROB, unos 4.500 millones, las pérdidas esperadas. Posteriormente, las mayores exigencias de capital para las cajas llevaron al grupo germen de Bankia a decidir salir a bolsa, operación que aprueba tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía, al igual que cualquier plan de la entidad.

Bankia salió a bolsa en julio de 2011, captó más de 3.000 millones y más del 40% entre inversores institucionales, "como exigió la CNMV", con un descuento muy superior al estimado inicialmente pero "cumpliendo escrupulosamente" con las condiciones impuestas por los reguladores.

Niega ser un delincuente político

Tras la intervención de los diputados, Rato ha vivido momentos de acusaciones. En este sentido, el exministro ha afirmado que no es "un delincuente político" y ha acusado a ERC de "protegerse" en el Parlamento para difamarle al señalarle como un delincuente durante sus cargos políticos en instituciones nacionales o internacionales.

"Yo no soy un político delincuente. A mi en 30 años de política no me puede acusar de delincuente", ha dicho en tono airado. El que fuera vicepresidente del Gobierno ha lamentado que la diputada de ERC Esther Capella se "proteja" en el Parlamento y utilice esta institución para insultar y le ha reprochado muy irritado que "no se lo voy a consentir".

Capella ha aseverado que Rato personifica la "marca" de una España con una sociedad "corrompida y que corrompe", que se basa en el "amiguismo y el nepotismo" y ha añadido que representa un sistema que se siente impune y que es "depredador". Además, ha recordado el calificativo de gánster que le profirió un diputado de ERC en el Parlamento catalán antes de ser encausado y que posteriormente ha confirmado una primera sentencia, pese a estar actualmente recurrida.

Rato ha dicho que está acusado, pero por otra causa y no como político, y enfadado ha aseverado: "Yo seré el compareciente y usted la diputada, pero usted me ha insultado y moralmente es muy grave que la gente que viene aquí tenga que ser insultada". Por otra parte, Capella ha lamentado que Rato no se sienta responsable de actuaciones económicas que aprobó como la liberalización del suelo y ha dicho que "abrió el baile" del auge inmobiliario.

Al respecto, Rato le ha respondido que ERC no apoyó algunas de las reformas que propuso el gobierno del PP en 2003 como la reforma de la Educación, del Plan Hidrológico Nacional o de las Cajas de Ahorro. Además, el expresidente de Bankia ha pedido a los diputados que sea el Congreso el que pida explicaciones del rescate a Bankia y de los 19.000 millones de euros que "son dinero público y yo no pedí". "Se pidieron por los nuevos responsables de Bankia al Gobierno", ha dicho al tiempo que también ha incidido en que durante su gestión "no se emitieron preferentes", sólo se legislaron.

