Guindos: "Aceptar un mediador o arbitraje sería un peligroso para la UE"

El ministro de Economía, Luis de Guindos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha rechazado la propuesta de Carlos Puigdemont, president de la Generalitat, de que haya un mediador entre las dos instituciones en una entrevista a Bloomberg. "La postura del Govern es ilegal y aceptar un mediador o arbitraje sería un peligroso para la UE", ha explicado. l Europa, el Vaticano, Zapatero, el PNV, los abogados catalanes... ¿quién puede mediar entre Rajoy y Puigdemont?

El titular de economía se ha mostrado tajante de que la "independencia de Cataluña no ocurrirá" y ha cargado contra la CUP por marcar la agenda del Gobierno catalán. Y ha insistido que no habrá ningún tipo de negociación mientras no se vuelva al "marco legal".

