Temor empresarial a una Cataluña en descontrol por la escalada soberanista

La Caixa no hace más que llamar a sus clientes con el pretexto de encuestas y préstamos. Y otros bancos están desbordados con la cantidad de gente que está traspasando sus ahorros de la Caixa tras ver a sus trabajadores manifestándose por el "prucés".



Antes me daban pena porque pensaba que los trabajadores no tenían nada que ver. Ahora no me da la más mínima pena, ellos se lo han buscado. Si quiebra que quiebre y vayan a la calle. Haberlo pensado antes de manifestarse a favor de terroristas independentistas.