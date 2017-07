Draghi mantiene el discurso: "Debemos ser persistentes, pacientes y prudentes"

"El objetivo de inflación del 2% es válido, sobre todo para la eurozona"

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE)

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ha destacado durante la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria que hay "que ser persistentes, pacientes y prudentes" con la política monetaria actual, porque todavía no ha llegado el momento de cambiar el rumbo, aunque ha dejado entrever que llegará. "La inflación no está todavía donde debería estar", ha destacado. Draghi ha reconocido que será en otoño cuando se revise la dirección de la política monetaria, lo que no es sinónimo de cambio, sino de revisión simplemente.

Por otro lado, el Banco Central Europeo ha decidido mantener el tipo de interés rector en el mínimo histórico del 0%, donde lleva establecido desde el 16 de marzo de 2016, más de un año. Además, también ha mantenido la tasa sobre depósitos en el -0,4% y la ventanilla de descuento para préstamos a los bancos en el 0,25%. Las compras de activos se mantendrán como estaba previsto.

Durante la rueda de prensa, Mario Draghi ha señalado que el fortalecimiento económico debería acercar la inflación a los niveles marcados por el instituto monetario. Aún así, el presidente del BCE ha insistido en que el programa de compras se puede prolongar e intensificar en caso de que la inflación no alcance los niveles deseados por sí misma.

La inflación principal se mantendrá en niveles parecidos a los actuales mientras que los precios del petróleo sigan moviéndose en los precios actuales. No obstante, la política monetaria acomodaticia debería ayudar a que los precios vayan fortaleciéndose a medio plazo.

"Para resumir, con los datos en la mano, la situación es propicia para que las políticas acomodaticias se mantengan vigentes", ha destacado el presidente del BCE.

Inflación y estímulos

En la ronda de preguntas, los periodistas han insistido en la finalización del programa de compras, que en condiciones normales finalizaría en diciembre de este año. "Mientras que la inflación siga siendo moderada, sobre todo la inflación subyacente, la política monetaria seguirá siendo acomodaticia, debemos ser persistentes, pacientes y prudentes", ha señalado Mario Draghi.

"La inflación no está donde debería estar, eso es porque el Consejo de Gobierno del BCE mantiene sus herramientas de política monetaria acomodaticia activas. Pero la fortaleza económica ha llegado, por lo que sólo tenemos que esperar a que llegue el momento, pero lo último que queremos ahora mismo es que las condiciones financieras se endurezcan", ha destacado el banquero italiano.

Además, Draghi ha asegurado que para el BCE el objetivo de inflación seguirá siendo del 2%, puesto que no sería creíble cambiar ese objetivo a otro superior cuando ni siquiera se está alcanzando el actual. Draghi ha recalcado que especialmente para la eurozona, el objetivo del 2% sigue muy vigente y lo seguirá siendo.

Se mantienen las compras

En relación con las medidas de política monetaria no convencionales, el Consejo de Gobierno confirma que las compras netas continuarán al ritmo actual de 60.000 millones de de euros mensuales hasta el final de diciembre de 2017 o hasta una fecha posterior si fuera necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con su objetivo de inflación, según destaca el comunicado del instituto monetario.

Además, si las perspectivas fueran menos favorables, o si las condiciones financieras fueran incompatibles con el progreso del ajuste sostenido de la senda de inflación, el Consejo de Gobierno prevé ampliar el volumen y/o la duración de este programa.

