La Seguridad Social pagará la extra de las pensiones con un préstamo del Gobierno de 6.000 millones

me da igual si sale del bolsillo izquierdo o del derecho... la fuente de ingresos es la misma.



Increible... ni una sola reforma para acabar con esta situación...un pais que se endeudada para pagar gasto corriente...



Patada adelante a los problemas! La culpa no es de los politicos, es de los que los votan!







Tenemos lo que nos merecemos!



PD: potemos no es la solucion