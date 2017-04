El Parlamento británico aprueba la convocatoria de elecciones para el 8 de junio

"Las elecciones hará más fuerte a Reino Unido para afrontar el Brexit"

Corbyn recuerda que May descartó varias veces adelantar comicios

El Parlamento británico ha aprobado el plan de la primera ministra, Theresa May, para adelantar las elecciones generales al 8 de junio ante la esperanza de conseguir un mandato personal más sólido mientras se embarca en las negociaciones para la ruptura del Reino Unido con la UE. l Theresa May descarta otro referéndum sobre el Brexit y se niega a participar en debates en televisión

May, que asumió el cargo de primera ministra sin pasar por las urnas durante la fase de turbulencias políticas que siguió al referéndum del Brexit el pasado junio, anunció la sorprendente convocatoria de elecciones anticipadas ayer.

Los sondeos de intención de voto sugieren que los conservadores de May disfrutan de una gran ventaja sobre los laboristas. "May se dirige hacia una victoria aplastante en las elecciones", era el titular de la edición del miércoles del diario The Times. El Gobierno cuenta actualmente con una mayoría de sólo 17 escaños.

El Partido Laborista, la principal formación de la oposición, ha ofrecido el apoyo necesario de la Cámara de los Comunes a esta iniciativa. May ha tenido su primer enfrentamiento con Jeremy Corbyn, el líder laborista, en sede parlamentaria en un duro cruce de declaraciones. May había acusado a sus adversarios de bloquear los planes del Gobierno para el Brexit.

"Cada voto me hará más fuerte para negociar el Brexit con la Unión Europea", ha declarado la premier. Y ha añadido: "Creo que en este momento de enorme significado nacional debería haber unidad aquí en Westminster, no división".

"Quiero que este país sea capaz de jugar la baza más fuerte posible en estas negociaciones y estar en una posición de conseguir el mejor acuerdo posible", ha aseverado.

Por su parte, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha recordado que May había descartado repetidamente la celebración de elecciones anticipadas tras el referéndum del Brexit en junio de 2016, insistiendo en que la siguiente cita con las urnas sería en 2020. ¿Cómo puede cualquier votante confiar en lo que dice la primera ministra?", ha preguntado.

