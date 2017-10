CaixaBank y Banco Sabadell "tomarán las medidas necesarias" para defender los intereses de sus clientes

Mi madre dice que soy un incredulo, por eso para solo echarme la culpa a mí de mis errores, defendiendo mis intereses no tengo dinero en estos tipos de bancos. No por que sean de Cataluña. No porque hallan estado a favor del independentismo. No porque quizás dicen y se escucha por todos lados gente sacando el dinero y pueda ocurrir lo del popular. Ni siquiera porque quizás debo tener cortos. Es sólo una decisión que he soñado, y no me gusta depender más que de mí. Suerte a todos los ganadores de estar en este banco con su patrimonio