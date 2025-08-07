Equito multiplica por diez los activos inmobiliarios en gestión

Equito, la plataforma española especializada en inversión inmobiliaria mediante tecnología blockchain, ha alcanzado las 100 propiedades disponibles para inversión a través de su aplicación móvil. El número se ha multiplicado por diez desde 2023 hasta la fecha. En este sentido, durante el mismo periodo, el valor de los activos bajo gestión ha pasado de los dos millones de euros a los 20 millones de euros actuales.

"Con el hito de las 100 propiedades estratégicas reafirmamos nuestra misión de hacer que cualquier persona pueda invertir en inmuebles de forma segura, rentable y accesible. La tecnología blockchain, combinada con una operativa propia y una aplicación intuitiva, nos permite ofrecer a nuestros usuarios rendimientos atractivos con total transparencia", destaca Robin Decaux, consejero delegado y cofundador de la compañía.

La plataforma, lanzada en 2022, cuenta hoy con más de 123.000 usuarios activos y 224.000 descargas en 62 países, integrando una comunidad que va desde inversores jóvenes hasta perfiles consolidados que buscan nuevas formas de diversificación patrimonial. Este crecimiento ha venido acompañado de una alta fidelización: el 75% de las operaciones registradas proviene de reinversiones de usuarios actuales.

Además, Equito ha devuelto ya 1,4 millones de euros a sus usuarios a través de su sistema de recompras, una herramienta que facilita liquidez en el mercado secundario y refuerza la confianza en el modelo. Actualmente, los inversores obtienen una rentabilidad promedio del 8,5% mensual, sin necesidad de gestionar directamente los inmuebles. Equito no es un marketplace ni un intermediario, sino una infraestructura tecnológica que controla toda la cadena operativa de inversión inmobiliaria.

Desde su sede en Barcelona, y con oficinas en Valencia y Alicante, suma 33 profesionales y colabora con más de 60 contratistas especializados en reformas, aspectos legales y gestión de inmuebles. La firma se prepara para una nueva ronda de financiación respaldada por fondos de venture capital, family offices e inversores especializados en real estate y consumo digital, con el objetivo de acelerar su crecimiento. El objetivo es superar las 700 propiedades bajo gestión y desplegar más de 180 millones de euros en activos inmobiliarios para 2027.