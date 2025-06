Ayuso rechaza por carta el pacto por la vivienda que propone Pedro Sánchez: "Es una idea improvisada"

La Comunidad de Madrid rechaza el pacto por la vivienda que propuso este miércoles el Gobierno a las autonomías. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se opone a aceptar la propuesta del Ejecutivo por ser una idea "improvisada" y no haber celebrado un debate previo con las Comunidades Autónomas.

"Debo manifestarte que desde la Comunidad de Madrid no vamos a adherirnos a una propuesta que nos parece improvisada, que no se basa en un debate previo que debería haberse producido en la Conferencia Sectorial de Vivienda, y que se nos comunica por carta 48 horas antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes. Y que no solo carece de planificación y respaldo presupuestario, sino que además vulnera claramente la distribución competencia! establecida en nuestra Constitución", comienza la misiva.

(Seguirá ampliación)