Lucas (Vivienda): "Hemos iniciado la construcción de 127.000 viviendas en 2024, un 16,5% más que en 2023 y hemos logrado cambiar la tendencia"

El acceso a la vivienda es cada vez más complicado, pues hay una elevada demanda. "No cabe duda de que estamos en una situación que genera un gran problema a las familias españolas; pero, parece que las cosas están cambiando y parece que van a ir a mejorar. Desde el Ministerio somos muy conscientes de la realidad existente, con el auge de precios, la necesidad de viviendas, el incremento de las viviendas turísticas que lastran y el impacto del alquiler de temporada", alegó David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana de España, durante la V edición de La Gran Jornada Inmobiliaria organizada por elEconomista.es.

En los últimos años, no se llegaba a las 100.000 viviendas construidas. Pero ahora, se ha cambiado la tendencia. "En el año 2024 se ha iniciado la construcción de 127.000 viviendas, que son 18.000 más que en 2023. Aun así sabemos que todavía es insuficiente, pero hemos hecho cambiar la tendencia y en estos momentos hay una gran actividad en materia de vivienda; pero hay que conseguir un mayor número de viviendas". Y agregó que "solo en 2024 se terminaron 97.000 viviendas, es decir, 10.000 más que en 2023. Además, en lo que respecta al parque de vivienda pública y vivienda social, este representa ya el 3,4% de todo el parque de viviendas estatales. Aunque es un incremento importante, hay que lograr acercarse a la media europea, que está en torno al 8%. En cuanto a rehabilitación de viviendas, en 2024 se ha elevado un 47%, hasta las 54.470 viviendas".

Asimismo, "el sector de la construcción aumenta en empleo y en actividad. Así, 1,4 millones de personas están trabajando en la construcción, 36.405 más en tasa interanual (+2.56%). Además, otro dato relevante es que hay 6.490 mujeres más en el último año que trabajan en el sector", destacó el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana de España.

En lo que respecta a los precios del alquiler, es cierto que hay un alza generalizada; pero destaca el caso de Cataluña. "Se ha reducido un 3,3% los precios en toda Cataluña y un 3,7% en las zonas tensionadas. Además, y al contrario de lo que puede pensar la gente, se han incrementado los contratos de alquiler hasta los 714.000 contratos. Todo esto propicia que los propietarios de viviendas, como no pueden elevar los precios, lo que hacen es renovar los contratos existentes, y se produce un efecto de seguridad jurídica y de estabilidad en los contratos"

Los proyectos

Lucas fue claro y aseveró que "desde que llegué he tenido la oportunidad y siempre he tratado de cumplir. Ahora es un buen momento de intentar hacer una retrospectiva de o que está haciendo el Ministerio de Vivienda y analizar también todo lo que tenemos por delante; porque, a veces, el ruido no deja ver la realidad". Ahora bien, no perdió el foco de que "hay un conjunto de factores que hacen que todo sea más complejo; pero tenemos que tener en cuenta que la base para que los planes salgan adelante es lograr el acuerdo entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos y con el sector. De hecho, todos los planes que se han impulsado desde el Estado se han llevado a cabo desde la base del acuerdo, porque si no no serían posibles. El objetivo es conseguir la colaboración público-privada".

Desde el ministerio han llevado a cabo varios proyectos. "El plan Estatal de vivienda 2022-2025, a punto de terminar. Fue un plan especial porque toda la política de construcción y rehabilitación de vivienda se derivó a los fondos de la Comisión Europea, y se centró en las ayudas a los colectivos más vulnerables y con dificultades para acceder a la vivienda. Además, paralelamente, se ha desarrollado el plan de recuperación, transformación y resilencia. Este plan tenía como meta rehabilitar 410.000 viviendas de barrios vulnerables, viviendas en bloque o individuales. Nace con la complejidad de poner de acuerdo al sector, ayuntamientos, rehabilitadores, ...", puntualizó Lucas. Y añadió que "en general, la demanda es mayor, que los recursos disponibles y eso nos invita a seguir trabajando en mejoras como, por ejemplo, en el plan nacional de regeneración urbana y rehabilitación".

Siguiendo esta línea, "el nuevo plan estatal de vivienda que entrará en vigor en 2026. Tendrá la meta de propiciar construcción de viviendas, instrumentos para la rehabilitación con calidad, accesibilidad y eficiencia energética, y que tenga esa concertación con las administraciones para facilitar ayudar a los colectivos que tienen peor el acceso a la vivienda. Estamos en tramitación y se espera que esté aprobado antes de que se inicie el año 2026", comentó Lucas.

Además, también está "el plan de vivienda para alquiler asequible conjuntamente con ayuntamientos y CCAA. Para impulsar nuevas propuestas de vivienda que se nutren de recursos propios o europeos, como las 25.000 viviendas que se firmaron", dijo el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana de España.

Financiación y recursos

"Hemos sido conscientes de que no solo se necesita la planificación, sino también financiación. Así que con los recursos de los fondos europeos, hemos establecido mecanismo de financiación, sobre todo, concertados con el Instituto de Crédito Oficial para que pudiera haber más viviendas. De hecho, hay una línea de 4.000 millones que impulsa el ICO, con 2.000 millones de avales del ministerio de viviendas. Y hemos habilitado 2.500 millones de euros en avales para que los jóvenes, y vamos a seguir trabajando con el ICO, por ejemplo, con el PERTE de la industrialización de la construcción de viviendas", decretó Lucas. En relación con el PERTE, Lucas comentó que "teníamos que avanzar en conseguir más viviendas en menor tiempo posible, estableciendo mecanismo de financiación, dinamizar tanto la oferta como la demanda, capitalización de empresas, establecer plataformas colaborativas, espacios de investigación, innovación y formación que nos permitan avanzar. Se ha puesto en marcha, desde SEPES, suelos en la parte logistica del puerto de Valencia, este sitio se eligió por la afectación de la DANA y que tiene que ser el motor de la dinamización de la construcción".

Asimismo, explicó que "se ha elevado al Congreso de los Diputados intentar extender las bonificaciones fiscales del rendimiento neto del IRPF no solo a las zonas tensionadas, sino también a las zonas tensionadas que no están declaradas porque sus gobiernos autonómicos no han querido darles esta categoría. De hecho, en la Comunidad de Madrid, hay 1 millón de inquilinos afectados, cuando es algo que beneficiaría tanto a inquilinos como a los arrendadores". En general, "se han llevado al Congreso de los Diputados diferentes medidas que intentan mejorar la fiscalización para el acceso a las viviendas asequibles, el IVA en las viviendas turísticas, bonificaciones fiscales del rendimiento neto del IRPF cuando se alquila en zonas pensionadas y en las que no, protección del parque de viviendas del Estado con la modificación de la Ley de patrimonio, contratos de cesión de obra pública, y establecer incrementos patrimoniales. Todo esto son determinadas medidas que pretenden aportar mecanismos que generen más y mejor viviendas, calidad y regulación", alegó Lucas.

En relación con esto, desde el ministerio también han presentado la propuesta de "la transformación de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) que se transforma en la empresa pública estatal de vivienda y suelo, que debe ser un elemento de entendimiento con el sector, que considero que es fundamental la colaboración público-privada", decretó.

No cabe duda de que "el proceso de producción de viviendas es complejo porque desde que se toma la decisión, se acuerda con ayuntamientos y CCAA, se obtienen los fondos, los planes de urbanismo, el proyecto, la licencia, etc... El promedio de construcción de viviendas supera las necesidades que en estos momentos tenemos. Por eso, estamos trabajando con las administraciones para tratar de reducir los procesos de toma de decisiones y construir más viviendas en menos tiempo", destacó el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana de España. Y agregó que "en términos generales, buscamos más calidad en las viviendas, más seguridad para los trabajadores, acercamiento de jóvenes en el sector, y la des masculinización. Pero, sobre todo, mejorar la competitividad de las empresas españolas".

Asimismo, Amador G. Ayora, director de elEconomista.es, comentó que "es difícil saber qué está pasando con el mercado de vivienda en España. No hay realmente un culpable, los precios siguen a la alza y no se pueden detener porque hay una alta demanda. Hay alternativas, pero no terminan de satisfacer. Se debe hacer una pacto de todas las administraciones porque no deja de ser un problema que nos afecta a todos los ciudadanos y, en especial, a los más jóvenes que han entrado ahora al mercado laboral y tienen sueldo muy modestos todavía".