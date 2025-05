Scannell se refuerza en España con una inversión en logística de 100 millones

La promotora logística Scannell Properties pisa el acelerador en España con una nueva estrategia: centrarse en los proyecto llave en mano para crecer de la mano de sus clientes con activos hechos a medida.

La compañía con sede en Indianápolis prevé invertir alrededor de 100 millones de euros este año en tres nuevos proyectos en Cataluña y Madrid. "Entre los tres suman alrededor de 100.000 m2", explica en una entrevista con elEconomista.es Javier Inchauspe, director de Scannell en España y Portugal, que asegura que el siguiente paso se dará el salto al país vecino "donde estamos con dos llaves en mano para 2026".

"Tras cuatro años operando en España y habiendo demostrado nuestra capacidad, ya somos un actor reconocido en el mercado", destaca el directivo. La empresa aterrizó en la península en 2021, tras iniciar su expansión europea en 2019 con oficinas en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, impulsada inicialmente por sus proyectos para Amazon.

Durante su primera fase en España, Scannell aprovechó el momento de oportunidad para comprar suelo y desarrollar a riesgo seis proyectos logísticos que suman 150.000 m2 y están localizados en Cataluña, Comunidad Valenciana y la zona centro (Madrid y Guadalajara). De estos, cinco ya han sido vendidos tras ser alquilados, y el sexto, una nave de 43.000 m2 ubicada en San Agustín de Guadalix, está en proceso de arrendamiento en régimen multitenant.

En esta primera fase la compañía ha apostado por la regeneración de suelos ya urbanizados. "En Montornès derribamos una antigua discoteca, en Santa Perpètua de Mogoda compramos una antigua fábrica, y en San Agustín reutilizamos el terreno de dos naves en desuso", detalla Inchauspe.

Ahora la estrategia pasa por tener suelos finalistas o en fases avanzadas de desarrollo para poder responder rápidamente a las demandas de sus clientes y su objetivo es también reducir la dependencia del desarrollo a riesgo, especialmente en zonas como Madrid, donde actualmente hay una mayor disponibilidad de naves y presión sobre las rentas.

Socio de FedEx y Amazon

La compañía, fundada en 1990 por Bob Scannell en Estados Unidos, empezó su andadura levantando una nave para FedEx, pero lo que empezó como una operación puntual se ha convertido en una alianza que a lo largo de estos últimos 30 años que le ha llevado a construir más de 180 naves para este gigante de la logística y la mensajería.

A diferencia de otras compañías del sector, Scannell no mantiene un enfoque patrimonialista, sino que se centra exclusivamente en rotación de activos: compra suelos, construye naves, las alquila y luego las vende a fondos o incluso a usuarios finales. "No estamos casados con ningún fondo, lo que nos da la libertad de adaptarnos a cada operación. Somos promotores, no gestores de carteras", señala Inchauspe.

Entre los compradores de sus activos destacan fondos institucionales como Generali, Nuveen o LaSalle, así como operadores logísticos locales. La compañía se distingue además por su estructura ágil y de decisión rápida, al operar como empresa familiar. "No tenemos comités de inversión. Cuando un proyecto encaja, se lo presentamos directamente a Bob Scannell. Esa flexibilidad y rapidez nos permite adaptarnos mejor a las necesidades de cada cliente", destaca Inchauspe.