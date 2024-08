La demanda en activos logísticos se hunde un 35% en el último año

El sector logístico se encuentra en plena adaptación tras el fuerte auge que experimentó en los años 2021 y 2022 por la eclosión del comercio electrónico. Tras ese crecimiento, la demanda de espacios logísticos sufrió una caída del 35% en el 2023 en los principales mercados comunitarios, aunque un estudio de JLL afirma que la actividad inversora en la esfera industrial y de la distribución vuelve a mostrar atractivo y creció un 14 % interanual en el primer trimestre de 2024.

Este análisis lo facilita The District Real State Investor, organizador del evento clave sobre la inversión en Real State en Europa que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en Barcelona. Según los datos que aporta el sector, el crecimiento inversor refleja la fortaleza del activo debido a la relocalización industrial en Europa para asegurar la cadena de suministro y la externalización de servicios, pero manteniéndose dentro de la eurozona, según el estudio. Pero este apetito discrimina según el tipo de activo.

Brecha entre activos 'prime' y antiguos

Es por ello que la brecha entre los activos prime y los antiguos es cada vez mayor, ya que las propiedades más antiguas se enfrentan a mayores dificultades en el mercado debido a la ineficiencia energética y falta de cumplimiento con los criterios ESG, por lo que requieren de grandes reformas para mantenerse competitivos en el panorama actual.

Con todo, en la cita del encuentro se explica que los activos logísticos prime, aquellos que cumplen con certificados sostenibles y están ubicados en enclaves estratégicos, experimentarán un aumento en los alquileres de aproximadamente un 4% en 2024, especialmente en Italia, Alemania y España, según CBRE, una compañía estadounidense de capital inmobiliario.

Por lo tanto, se está creando una brecha entre los activos de calidad y los más antiguos, atrayendo los prime la inversión y una aceleración del rendimiento en los alquileres debido a la escasez de oferta de inmuebles más actualizados.

Un nuevo enfoque para el futuro logístico

Otra de las cuestiones fundamentales es el cambio de paradigma del 'just in time' al 'just in case', con el que se busca no romper con el stock y aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas. Así, la transformación del concepto refleja la importancia de evitar problemas de aprovisionamiento, los cuales se pueden solventar ubicando la producción de suministros o contando con proveedores en los países europeos, hecho que impacta en la optimización integral del proceso de la cadena de valor.

A su vez, y siguiendo la misma línea, se abordará cómo los 'discount retailers', minoristas que centran su estrategia en los productos rebajados y que tienden a vender mediante el soporte online, están estimulando el sector logístico. Estos actores son de los que están generando un interés sostenido de superficies dedicadas a la distribución y almacenaje, de modo que ejercen un papel destacado en el ecosistema de la demanda actual a escala global. A fin de analizar cómo las marcas de venta al detalle centradas en las ofertas están influenciando el mercado.

El encuentro The District, la cumbre diseñada específicamente para el capital del Real Estate, busca servir como punto de encuentro para debatir las opciones de inversión en el sector logístico y explorar oportunidades en favor de maximizar su desarrollo en un momento de recuperación paulatina.